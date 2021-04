Láska mimo kamery nabrala mezi kráľom Miroslavem a princeznou Krasomilou obrovské rozmery. Vladimír nal vtedy doma tehotnú manželku Sašu Myškovú, ktorá si naviac v sebe stále niesla bolesť zo smrti prvého dieťaťa. Alena bola zase v čase natáčania vydatá za básnika a dramatika Pavla Kohouta (92).

Alena Vránová ako Krasomila Zdroj: archív

Politicky vplyvný Kohout to ale rozhodne nenechal iba tak. „Dokonca prišiel na natáčenie na zámok Hluboká a bol voči Vladimírovi poriadne agresívny,” spomínajú pamätníci. Tým to ale neskončilo. Kohout dosiahol aj to, že Ráž bol pre mravné prehrešky vylúčený z komunistickej strany ešte pred premiérou rozprávky. Pre herca to ale bola najmenšia rana zo všetkých. Oveľa viac ho zasiahla smrť matky a kamaráta režiséra Jiřího Frejku (†48), ktorý se zastrelil. A láska ako z rozprávky sa nakoniec tiež nekonala. Hoci sa Vladimír a Alena vzali a mali spolu dcéru Markétu (†55), ich manželstvo bolo ako na hojdačke. „Otca chcela každá a on mnohokrát neodolal. Mal rôzne avantúry, milenky a snáď aj vážnější vzťah s nejakou baletkou. Mamu to pochopitelne štvalo,” zverila sa po rokoch Markéta s tým, že aj matka si našla milenca.

S kráľom Miloslavom to medz nimi iskrilo už počas nakrúcania Pyšnej princeznej. Zdroj: Profimedia

Manželstvo Ráža a Vránovej napriek všetkému vydržalo až do plnoletosti dcéry. „Hneď ako sa rozviedli, mamin vzťah s veterinárom skončil a už sa nikdy nevydala. To otec áno,” prezradila Markéta. Ani jej život nebol ako z rozprávky. Hoci mala doktorát z filológie a ako tlmočníčka precestovala celý svet, prepadla alkoholu, prepila aj byt a skončila skoro ako bezdomovkyňa. Zomrela 26. decembra 2013. Mala iba 55 rokov a prakticky sa upila k smrti. 13 rokov po smrti otca.

