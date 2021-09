Správy, že Zuzanu Plačkovú a jej manžela Reného zadržala NAKA, sa včera objavili úplne všade. Dokonca aj na facebookovom profile Nákupných maniačok. A práve tam sa do diskusie zapojila naštvaná mama Plačkovej!

Veronika Plačková, mama zadržanej Zuzany, všemožne tvrdí, že pondelňajšie zatknutie jej dcéry je obrovské nedorozumenie. V putách skončila podľa jej slov iba preto, že v celej údajnej drogovej kauze figuruej iba ako svedok a polícia ju tak chcela dostať na výsluch. ,,Nič, však už sú mimo Slovenska, nič sa nedokázalo a nič nenašli. Že s niekým ideš na oslavu a večeru neznamená, že si díler. Lenže NAKA to nerieši, pozbiera všetkých," napísala pod článok. ,,To asi ťažko, keďže musia tam byť 48 hodín!" pustili sa s ňou do hádky ľudia, ktorí jej slová vôbec neberú vážne.

Mama Zuzany Plačkovej dcéru bráni. Zdroj: Facebook

To, že ide o mamu Zuzany Plačkovej, vyplýva z informácií o profile, ktorý si založila v roku 2011 a zverejňuje na ňom aj osobné fotografie rodiny. „Špiny špinavé, ja vám poviem, že nikdy nič nepredávala ani nebrala. Zobrali ju ako svedka, nie ako obvinenú, čítajte a posudzujte a prajem vám len závisť,“ hádala sa s ostatnými diskutujúcimi a neskôr poriadne pritvrdila. ,,Koľko vás je tu, čo fúkate a kupujete drogy a tu pohlúpu komentujete!" písala ďalej pani Veronika Plačková.

Samozrejme, žiadne oficiálne informácie zatiaľ nie sú známe. Ako to celé dopadne, sa uvidí určite čoskoro.