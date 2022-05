Josef Abrhám prežil dlhých 45 rokov v harmonickom manželstve s Libuškou Šafránkovou († 69). Keď sa mu rapídne zhoršil zdravotný stav, bola mu obrovskou oporou. V júni 2021 však prišla obrovská rana. Milovaná Popoluška v nemocnici náhle zomrela. Odchod milovanej ženy z umelca vysal posledné zvyšky síl. Prežil ju iba o 11 mesiacov a už sú spolu v nebi. Hercova sestra Božena opísala jeho posledné chvíle.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková na civilnom zábere. Zdroj: Lívia Bielovič



Volala s ním v deň jeho smrti. „Aspoň po telefóne sme sa rozlúčili,“ prezradila českému Blesku zdrvená pani Božena, keď ju z českého Blesku navštívili v jej pražskom byte. Spomienkami sa vrátila aj k ich poslednému stretnutiu, čo vtedy, samozrejme, netušila, že bude ich posledné. S bratom sa videli naposledy pred tromi týždňami, keď ho k nej domov doviezol jeho syn Josef Abrhám mladší. „Pepa bol ešte úplne v pohode! Dokonca ku mne vyšliapal čiperne po schodoch!“ zdôraznila hercova sestra.



Vzápätí tak vysvetlila, že úplne nemohúci, ako si mnohí mysleli, Abrhám nebol. To, že na vozíčku absolvoval minuloročný pohreb milovanej manželky Libušky, bolo preto, lebo bol úplne zdrvený, zoslabnutý a nechcel sa pred zrakmi všetkých smútiacich hostí potácať. Herec na poslednej rozlúčke so slávnou Popoluškou naozaj pôsobil veľmi zoslabnuto a pohľad na jeho zdrvený výraz tváre doslova trhal srdce.

A ako sa Josefova sestra dozvedela o jeho úmrtí? V nedeľu jej volal synovec, že odviezol otca zo statku neďaleko Mělníka, kde sa o neho vzorne staral, do nemocnice. Dôvodom bol zápal pľúc. Tomu následne Abrhám v pondelok podvečer podľahol.



„V pondelok som Pepovi volala. Dali mu to nahlas, a tak sme spolu mohli krásne hovoriť,“ opísala ich komunikáciu. Ani vo sne by jej vtedy nenapadlo, že je to vlastne posledné „ahoj” so slávnym bratom a že pár hodín nato vydýchne naposledy. „Pepa mal zdravotné problémy, ale bol by tu s nami v pohode aj ďalej, keby neprišlo toto. A už dosť, prosím, nemám silu o tom hovoriť,“ dodala Abrhámová a rozplakala sa.



Prečítajte si tiež: