Pamätáte si na kultovú reláciu Bonzáčik, ktorá pravidelne prinášala divákom vtipnú sondu do súkromia známych osobností? A spomínate si aj na to, čo všetko deti na svojich rodičov či starkých do éteru vyklábosili?

Reláciou sprevádzala Magda Paveleková. Z detských úst tak často zazneli aj veci, o ktorých nemal nikto nikdy vedieť. Prominentní rodičia neraz údivom krútili hlavami a neverili vlastným ušiam. Bonzáčik sa vysielal v rokoch 1997 až 2000. A keďže Markíza oslavuje 25 rokov, divákom priniesla zostrih toho naj.

Magda Paveleková bola tvárou relácie Bonzáčik, v ktorej deti bonzovali na svojich rodičov. Zdroj: Archív Plus JEDEN DEŇ, M. P., Šarm

Keď bola Michaela Hlaváčková ešte malé dievčatko, čo-to nabonzovala na svojho slávneho deda Olda. „Dedo pije najradšej biele víno. A videla som ho aj opitého. On vždy, keď príde od pána Kalina, tak je opitý a babka sa hnevá, že čúra do umývadla,” povedala na kameru. Servítku pred ústa si v tom čase nedával ani maličký syn Roberta Fica. „Ocino má najradšej šunku. Ocko je len taký šunkový. A má rád pivo, víno a koňak. Dáva si to do jedného pohára,” smial sa Michal Fico, ktorý má dnes 27 rokov.