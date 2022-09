Zo všetkých dievčat rozhodne najhoršie dopadla blondínka Naty. Ani ďalšie krásky však diváci nijako v komentároch nešetria. ,,No dievčatá nič moc," reagujú fanúšikovia tejto šou. ,,Takto podľa fotiek sa mi zatiaľ nikto nepáči," smútia diváci. ,,Na to, aký veľký výber máte v rámci celého Česka a Slovenska, borci ani baby žiadna sláva podľa fotiek," zhodli sa českí aj slovenskí fanúšikovia Love Island. ,,Chúďatko tá Natália... To prečo ju tak odfotili?" napísala diváčka Mirka. To, že na fotkách vyzerajú súťažiace inak ako v reáli, si všimla aj bývalá účastníčka Love Island Markéta.

Noví súťažiaci Love Island 2. Zdroj: TV Markíza

,,Z fleku by som toho fotografa vyhodila. Dievčatá vyzerajú sympaticky, ale niekto vyslovene išiel a vybral tie najmenej lichotivé fotky, ktoré našiel," napísala na Instagrame Markéta. ,,Či to nebude skôr tým, že fotograf nepoužíva faceapp," odpovedal jej istý Filip. A čo hovoríte na fotky súťažiacich vy? Ako to však v mnohých prípadoch býva zvykom, človek na fotke vyzerá úplne inak ako v reálnom živote a viacerí títo súťažiaci vás určite ešte milo prekvapia. Love Island štartuje už 19. septembra na VOYO.