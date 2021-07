Aj keď sa situácia o koronavíruse momentálne upokojila, všetci sa už teraz desia príchodu tretej vlny a novej mutácie. Aj preto vláda opäť sprísňuje opatrenia o cestovaní. Veľký problém to spôsobuje najmä pendlerom. Pre nezaočkovaných nastávajú krušné časy, hlavne čo sa týka ich peňaženky. Zlízne si to aj Martina Šimkovičová (49).

Ľudia z prihraničných oblastí sú po oznámení nových opatrení zúfalí. Trúbenie, krik či štipľavé slová na predstaviteľov vlády sú teraz na dennom poriadku. Okrem nových pravidiel pre pendlerov sa od pondelka zatvorilo vyše 30 hraničných priechodov, čo zdvihlo ďalšiu vlnu nevôle a nepokojov a nastali hromadné protesty.

Covidové opatrenia na hraniciach. Hraničný prechod Berg. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ako tvrdí ministerstvo zdravotníctva, zmeny od 9. júla majú uľahčiť pohyb ľuďom bývajúcich za hranicami, no týka sa to len zaočkovaných. „Očkovaní nemajú povinnosť testovania. Zároveň po novom sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní," reagovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Pre nezaočkovaných pendlerov sa však úľavy nechystajú. „Nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 km v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, musia predložiť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platnej od 9. júla negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní," dodala Eliášová.

Situácia sa teda výrazne skomplikuje pre tých, ktorí sú proti očkovaniu alebo ho neustále odkladajú. Prvý prípad sa týka aj bývalej markizáčky Martiny Šimkovičovej. Tá už dlhší čas pracuje v internetovej televízii Slovan, v ktorej sa spolu s jej majiteľom Petrom Kotlárom otvorene hlásia k tým, ktorí sú proti noseniu rúšok a sú veľkými odporcami očkovania. „Moja dcéra mi nedávno povedala, mami, ty si taká pekná, keď sa usmeješ a teraz je také zvláštne obdobie, že musíme nosiť tie rúška a my potom nevidíme, ako sa ľudia tvária. Má sedem a vidí naozaj pravdu. Deťom to chýba a ani ony rúška nechcú mať,” vyjadruje Šimkovičová podobné postoje v živom vysielaní.

Martina moderuje po boku Petra Kotlára. Zdroj: FACEBOOK TELEVÍZIE SLOVAN

Nezdržala sa ani vtedy, keď v marci tohto roka dva týždne po očkovaní zomrela 38-ročná slovenská učiteľka. Aj keď pitva preukázala, že očkovanie s tým nesúviselo, na sociálnej sieti sa rozohnila. „Ľudia, pamätáte si na začiatok školského roka, na september, keď mnohí z vás vraveli, že „vydržme 2 týždne v rúškach, veď čo vám to dá, a potom ich už nebudeme musieť mať?“ Kde sme teraz?“ napísala. Šimkovčová ako veľká odporkyňa očkovania si tak musí pripraviť peňaženku. Keďže aj ona pendluje za prácou z Rakúska do Bratislavy, každých 7 dní sa bude musieť dať otestovať PCR testom, ktorý sa pohybuje od 37 do 70 eur.

