Celý konflikt sa týka dámskych večerných návštev, ktoré mali pri Borisovi Kollárovi zostávať aj cez noc. Jedna z priateliek predsedu parlamentu spôsobila v nemocnici rozruch kvôli tomu, že pacient už dve hodiny čaká na svoj čaj. Sestričkám prekážalo, že aj napriek zákazu návštev v nemocnci, si ženy v izbe Kollára podávajú kľučky. Keď sa sťažovali nadriadeným, že to nie je vhodné vzhľadom na iných pacientov, pohrozili im výpoveďami a majú im aj siahnuť na vianočné odmeny.

Podnikateľ Aleš Mlátilík. Zdroj: archív

Kollár sa však bránil: ,,Dopredu som sa dohodol s aj s mojim ošetrujúcim lekárom, že chcem odbremeniť sestričky, zdravotný personál tým, aby sa o mňa nemuseli 24 hodín denne starať, ale že to urobia 4-5 moji rodinní príslušníci. Nechodili za mnou cudzie návštevy. Chodila za mnou moja blízka rodina, ktorá sa o mňa starala," povedal vo videu na sociálnej sieti a vyjadril sa aj k sporu so sestrou kvôli čaju. ,,Pekne som poprosil, aby mi ho priniesli. Sestra vtedy povedala, že ona tu neni na to, aby varila Borisovi Kollárovi čaj," dodal.

Kauza poriadne nahnevala šéfa portálu so zľavami Aleša Mlátilíka, ktorý je známy aj vďaka markizáckemu Teleránu. „Tí, čo ma poznajú, vedia, že jedna z vecí, čo najviac v živote nenávidím, je arogancia a pocit nadradenosti kohokoľvek nad kýmkoľvek, kam patrí aj papalášstvo,“ napísal na sociálnej sieti Aleš Mlátilík.

Šéf parlamentu Boris Kollár prehovoril o kauze návštev v nemocnici. Zdroj: facebook/ Boris Kollár

Šéf portálu to však nechce nechať len tak. Snaží sa vypátrať identitu sestričiek, ktoré kvôli tomu, že si robili svoju prácu, prišli o peniaze. „Možno zafunguje kúzlo sociálnych sietí. Prosím, ak poznáte osobne tie dve sestričky, veľmi rád by som im ponúkol na náš účet nejaký výnimočný víkendový pobyt, aby si mohli aspoň oddýchnuť, kým toto všetko skončí. A touto cestou im chcem poďakovať za všetko, čo pre nás robia. Viem, že to ani náhodou nezahojí krivdu od stresu a arogancie, ale aspoň pomôže vykompenzovať tú stratu vianočným odmien," napísal na Instagrame.