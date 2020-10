Sila sociálnych sietí je obrovská. Keď známu tvár sledujú masy fanúšikov, celebrity to patrične využívajú. Na svojom profile propagujú výrobky, robia reklamu rôznym značkám a takýmto štýlom si rozprávkovo zarábajú. Niekedy to však influenceri prepísknu a pre biznis sú ochotné šíriť často aj neoverené a klamlivé informácie. Ako teraz fitneska Zora Czoborová (53).

Modelka Andrea Verešová už propagovala alkohol, ktorý má mať liečivé účinky a Dominika Mirgová elektronické cigaretky, ktoré majú byť plné vitamínov. Najnovšie šokovala aj Zora Czoborová. Tá robí reklamu známej značke stolových vôd. Na tom by nebolo nič zlé, keby nevystrašila obyvateľov bratislavského Ružinova. „Ako viete, už tri mesiace pre prevalenie dokázaných info o stave podzemnej, teda toxickej pitnej vody v Ružinove, som absolútne prestala piť vodu z vodovodu. Máme veľa kvalitných dostupných pitných prameňov a stolových vôd na Slovensku,“ napísala Zora k fotke, na ktorej pózuje s fľašou vody, ktorej robí reklamu. Okamžite sa ozvalo mnoho ľudí a chceli vedieť, odkiaľ má tieto zaručené fakty.

Fitneska Zora Czoborová robí reklamu známej značke stolových vôd. Zdroj: Instagram



„Všetci máme možnosť slobodnej voľby. Môžete si spraviť rozbor vody a uvidíte tie hodnoty a porovnajte si ich s vodou z kvalitnej studne. Bohužiaľ to svinstvo, čo nám tečie v Ružinove aj cez filter, nebudem piť. Radšej budem separovať a používať ekobalenia stolových vôd vo fľašiach. Pozrite si, aké toxické svinstvo je v podzemnej vode v Ružinove. Pila som ju od narodenia až pokiaľ pred 3 mesiacmi nevyšiel von utajovaný prieskum,“ pokračovala Zora, ktorá sa odvolávala na tlačovku z júna. Na nej predseda strany Spolu Juraj Hipš informoval, že rozbor vody zo studne v okolí Istrochemu potvrdil zdraviu škodlivú prítomnosť chemikálií.

Juraj Hipš - nový šéf strany Spolu. Zdroj: Instagram



Keď však teraz zbadal, čo Zora šíri po internete, okamžite reagoval. „Žiaľ, dočkali sme sa prvej oficiálnej dezinformácie vo veci Istrochemu. Fanúšikom Zora popísala, že vďaka prevaleniu informácií z utajenej správy o toxickej podzemnej vode, ktoré zverejnila strana Spolu, už 3 mesiace nepije vodu z vodovodu. Pitnú vodu z vodovodu označuje ako toxickú a opakovane dáva do súvislostí podzemnú vodu v Ružinove s pitnou vodou dodávanou vodovodom Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Ďalej informuje, že si našla alternatívu vo forme konkrétnej značky balenej vody, ktorej za deň vypije 3 - 5 litrov (denne 2 - 3 plastové fľaše na jednu osobu),“ napísal Hipš s tým, že jeho kolegyňa Tamara Stohlová jej chcela dať možnosť nápravy. ,,Vysvetlila jej, že pitná voda z kohútika nemá nič spoločné s podzemnou vodou v Ružinove, a teda ani so znečistením z utajovanej správy o Istrocheme. Neprišla však žiadna reflexia na nesprávne spájanie znečistenia z Istrochemu s pitnou vodou, či označovanie vody z vodovodu ako toxického svinstva. Ak má Zora Czoborová problém piť vodu z vodovodu na základe vlastného posúdenia, môže si slobodne kupovať tú balenú a prispievať k zvyšovaniu plastového odpadu. Czoborová napriek faktom, ktoré sme jej poskytli, žiadnu nápravu neurobila. Žiaľ, prezentuje nepravdivé informácie vedome, a teda šíri dezinformácie. A ako sa fitneska zachovala? Tamaru zablokovala,“ dodal Hipš. Aj hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová podotýka, že problém sa netýka pitnej vody z verejného vodovodu. „Podozrenia sa týkajú vody z vlastných vrtov a studní, ktorú niektorí obyvatelia používajú napríklad v záhradách,“ podotkla Tóthová. Oslovili sme aj Zoru, no do uzávierky nám neodpovedala.