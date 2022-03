Dara Rolins (49) nedávno prijala pozvanie do markizáckej šou 2 na 1, kde si Adela Vinczeová a Dano Dangl na ňu pripravili rôzne prekvapenia. Speváčka okrem toho o sebe prezradila jednu nechutnú vec.

Rolins je v jednom kolotoči, no konečne si našla čas, aby nakrútila šou Adely a Dana Dangla 2 na 1. Tam jej blízki kamaráti i dcéra Laura o nej prezradili rôzne zaujímavosti. No jednu vec si jej manažér možno mohol odpustiť. „Tým, že sme spolu celý život, správame sa pred sebou ako súrodenci alebo ako manželia po 30 rokoch. Občas sprosto zanadáva alebo si nahlas grgne,“ praskol na Daru jej manažér Zdeněk Novotný. Adelu s Danom to poriadne rozosmialo.

Dara Rolins v zábavnej šou 2 na 1. Zdroj: TV MARKÍZA

„To tak ku mne už patrí, že sa občas dejú takéto veci. Dokonca sa mi to deje aj na javisku, moje sestry, moje ženy (tanečníčky, pozn. red.) sú na to už zvyknuté. Ja si tak tancujem, spievam, otočím sa smerom k nim a urobím že ‚ble‘ (grgne si, pozn. red.),” priznala otvorene Rolins. Diváci a jej fanúšikovia sa tak dozvedia o nej niečo, čo doteraz určite netušili. Celý diel 2 na 1 so speváčkou Darou Rolins uvidíte vo štvrtok o 20.30 hod. na Markíze.

