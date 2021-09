Herečka Gabika Marcinková (33) aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Pán profesor. Okrem toho je mamou na plný úväzok, staršej dcérky Emy (2) a syna Jakubka (5 mes.). V rozhovore nám prezradila, ako zvláda rodinu s malým bábätkom aj to, ako sa jej točí so sexsymbolom Tomášom Maštalírom (44).

Tešíte sa, že Pán profesor má taký úspech? Aké novinky prinesie nová séria aj čo sa týka vašej postavy?

Áno, teším sa a som vďačná za to, že postava Klaudie pripadla nakoniec mne. Baví ma ten materiál, ktorý na hranie máme, mám rada aj proces nakrúcania a celý štáb. A ak to navyše ešte osloví aj divákov, tak je to o to krajšie. Nová séria ostane verná svojmu formátu – v každej časti sa rieši jeden študentský osud a celou sériou sa vinie aj pozorovanie osudu dvoch hlavných hrdinov.

Ako si rozumiete s mladou generáciou hercov?

Rozumieme si. A čo je ešte lepšie – nachádzame spoločný humor, ktorý nám nakrúcanie spríjemňuje.

Ako sa vám hra s Tomášom Maštalírom? Pôsobíte ako zohratá dvojica. Stretávate sa s ním aj v súkromí?

Mne sa hrá s Tomášom veľmi dobre. Absolútne ho uznávam už od školy a občas mi príde až neuveriteľné, že s ním môžem hrať ako rovnocenný partner. Tento pocit ma prepadne vždy, keď sa ocitnem vedľa človeka, ktorého si ako herca veľmi vážim. A či sa s ním stretávam v súkromí? To nie... Ale som rada, že napriek tomu pôsobíme ako zohratá dvojica.

Profesor Samo je veľmi svojský, na jednej strane je študentom oddaný a nápomocný, na druhej strane v súkromí je komplikovaný. Myslite si, že takíto muži môžu byt tí osudoví a pre ženy zaujímaví?

Niektorí z tejto kategórie mužov môžu byť pre niektoré ženy zaujímavý. Samo Vozár je hlavne veľmi vďačná seriálová postava – presne z tých dôvodov, ktoré uvádzate. Okrem toho je vtipný, porušuje pravidlá (ale vždy má na to dôvod) a ak by nestretol Klaudiu, zrejme naďalej nemá potrebu na niekoho sa viazať.

Seriál je zo školského prostredia. Aká ste boli vy žiačka?

Snaživá, usilovná a dôsledná. Do istej chvíle som sa snažila byť vo všetkom čo najlepšia, lebo mám v sebe zakorenenú veľkú súťaživosť. Neskôr ma škola začala úprimne baviť. Fascinovalo ma, koľko veľa sa dokážem naučiť.

Mali ste počas štúdia pedagóga, ktorý prístupom pripomínal „pána profesora“?

Pán profesor Hrinko na našom gymnáziu. Bol prísny, ale zároveň spravodlivý, vážil si nás ako osobnosti bez ohľadu na to, ako sme boli úspešní v predmete, ktorý vyučoval, bol prirodzená autorita a človek vzdelaný v rôznych oblastiach. Ale do našich osobných životov sa zas úplne tak nemiešal.

Seriál sa začal točiť krátko po tom, ako ste sa stali druhýkrát mamou? Muselo to byt pre vás náročné, všetko zladiť...

Toto obdobie stále prebieha, čakajú nás posledné nakrúcacie dni tretej série. Ale už teraz môžem povedať, že sme to zvládli neskutočne dobre a s obrovským šťastím. Samozrejme som sa snažila pripraviť aj na to, že to nemusí byť také ideálne, predstavovala som si, ako sa po nociach budem učiť texty s bdejúcim bábätkom, alebo ako ho budem nosiť v nosiči/na rukách, kým budeme skúšať a opatrovateľke ho odovzdám len na ostré zábery. Nič z toho nebolo nutné. Jakub je maximálne spoločenské bábätko, kamarátku/opatrovateľku si absolútne obľúbil, rovnako aj hercov, maskérky, kostymérky. A priestor našej hracej školy je preňho druhým domovom.

