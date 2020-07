Jej náhlu smrť si nikto nevedel vysvetliť. Až na druhý deň, čo zomrela, zavolal zdrvený Otto Weiter svojim známym a s obrovským žiaľom sa im snažil cez plač vysvetliť, čo sa vlastne stalo. ,,Zomrela počas spánku. V úplnej tichosti. Otto ju našiel až nad ránom, keď už nežila. Stalo sa to včera (streda, pozn.red). Nemala žiadne zdravotné problémy. Zhodou okolností, bol som u nich na návšteve pár dní dozadu. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo niečo stať. Pre nás všetkých je to obrovský šok. Všetko sa to stalo v tichosti a v spánku. Zrazu. Všetci sa z toho pomaly spamätávame, je to veľmi ťažké," povedal nám dobrý kamarát manželov Noro Meszároš, ktorý bol u nich len pred pár dňami na návšteve. Spolu s nimi totiž oslavoval Ottove narodeniny. O pár dní bola už Andrea mŕtva. Ako nám však prezradili jej dobré kamarátky, Weiterova manželka mala mať vážne zdravotné problémy, no návštevu lekára už, žiaľ, nestihla.

Otto Weiter je z náhlej smrti svojej manželky zdrvený. Zdroj: Facebook

,,Túto hroznú správu mi zavolal Otto Weiter, celú noc som pre to nemohla spať. Som z toho v šoku! Všetci sme vedeli, že práve on je vážne chorý a pred pár dňami som Andrejke hovorila, nech sa Otto toľko nenaháňa, aby neostala sama... Ale to, že ostane sám on, to sme nikto nepredpokladali. Navonok to bola zdravá žena. A tú chybu, ktorú v sebe nosila, o tom nikto nevedel. Nemala nikdy žiadne problémy. Život sa s ňou škaredo zahral, Otta milovala od 11-tich rokov a vždy hovorila, že sa za neho vydá. Spolu boli veľmi šťastní. Nikto netušil, že má zdravotné problémy. Malo ísť o cievu v mozgu, ktorá bola zle vyvinutá. Zrejme zúžená a v noci praskla," povedala nám so smútkom v hlase ich kamarátka Marcela Laiferová.

Marcela Laiferová. Zdroj: archív

