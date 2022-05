Oteckovia sa začali na obrazovkách Markízy vysielať od 1. januára 2018. Seriál odštartoval so štvoricou oteckov v zložení Marek Fašiang, Braňo Deák, Vlado Kobielsky a Filip Tůma. Neskôr sa ich štvorica rozrástla o ďalšieho člena - Jána Koleníka, ktorý sa neskôr z deja vytratil. Na začiatku novej, piatej série sa v príbehu objavila celkom nová rodina Veselých (Alžbeta Bartošová a Braňo Mosný) a Markíza okrem toho oznámila, že stálica Deák odchádza. Pre mnohých fanúšikov to bola nepríjemná správa a rovnako rozladený vtedy ostal aj samotný herec. „Musím sa priznať, že rozhodnutie dať Alexovi v seriáli pauzu, ma zaskočilo. Táto postava mi bude chýbať ako žiadna iná, spolu s kolegami hercami a celým štábom,” povedal nám minulý rok v novembri Deák.

Seriál Oteckovia končí. Zdroj: tv markíza

Jeho miesto zaplnil herec David Žulčák, ktorý sa stal hlavou hudobníckej rodiny. Divákov však od začiatku táto nová posila, medzi ktorou je aj herečka Andrea Bučko, príliš neoslovila. Okrem toho postupne fanúšikom začali prekážať aj iné veci. Dej totiž postupne skĺzol do úplne inej roviny. Medzi hlavnými postavami sa neustále riešila niekoho nevera, striedanie partneriek, hádky a mnohé mamičky sa zhodli, že to už dávno prestal byť rodinný seriál, ktorý pozerávali aj malé deti.

Rodinka Veselých v Oteckoch. Od začiatku riešili neveru. Zdroj: https://www.instagram.com/p/COSsgOMs1sy/

A zdá sa, že aj tvorcovia pochopili, že dej už naozaj nemajú kde posunúť. Markíza totiž oznámila, že denný seriál definitívne ukončia. „Rodinný seriál Oteckovia po svojom štarte v januári 2018 spôsobil na Slovensku doslova ošiaľ a zaradil sa k najväčším televíznym fenoménom poslednej dekády. Niekoľko rokov bol silným pilierom podvečerného vysielania TV Markíza, zbieral televízne ocenenia a prekonával rekordy sledovanosti. Seriál dospel do svojho finále, pre divákov však máme pripravené ešte jedno prekvapenie. Ďakujeme všetkým fanúšikom seriálu za priazeň, veľmi si ju vážime,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka TV Markíza.

Dej len nedávno osviežila herečka Gabika Dzuríková. Zdroj: tv markíza

Aký je však skutočný dôvod?: ,,Ako sa hovorí, v najlepšom treba skončiť. Televízia sa poučila z éry Búrlivého vína, keď dej už umelo naťahovali do 9. série a sledovanosť prudko klesala. Oteckovia končia v dobe, keď majú stále vynikajúce divácke čísla. Markíza totiž nechcela fanúšikov unaviť a seriál tak odchádza z obrazoviek so cťou. Diváci sa však môžu tešiť na ďalšie skvelé nové seriály,” dozvedeli sme sa zo zdroja z televízie. Ako to ale prijali herci? ,,Dá sa povedať, že oni to už vlastne čakali… A zobrali to úplne v pohode, keďže vďaka Oteckom zažili za tie roky ošiaľ, aký na Slovensku dlho nebol. V roku 2018 na DOD Markízy spôsobila štvorica oteckov hotovú davovú psychózu,” dodal náš zdroj.