Napriek tomu, že sa dvojica raz milovala, potom nenávidela, a tak to išlo dokola, keď Miro vypadol, Stanke sľúbil, že na ňu vonku počká. Keď si však neskôr pozrel staršie časti, na blondínku zmenil názor. Vyjadril sa, že je falošná, patrí na psychiatriu a už ju nechce ani vidieť. Nabúchaný Rambo však zabudol, že ani on k nej nebol úprimný.

Stanka sa od Terézie dozvedela šokujúcu vec. Zdroj: tv markíza

Hoci v šou tvorili pár, zabudol jej povedať, že v Británii má frajerku. Tá mu dokonca poslala aj štipľavý odkaz. „Ako môžeš za jeden deň prestať milovať ženu, s ktorou žiješ, a zamilovať sa do dievčaťa so špinavými nechtami,” odkázala mu priateľka Klaudia. Stanka však, pochopiteľne, o ničom nevedela, keďže v šou nemajú prístup k telefónom a nemajú žiadne info z reálneho sveta. To sa zmenilo vo chvíli, ako do šou prišli noví farmári. „On nemá frajerku?” opýtala sa Terka Stanky. „Miro? Nieee, nemá nikoho, teda aspoň tak hovoril,” reagovala blondínka. „Ja som pozerala jeho Facebook a ozvala sa nejaká… Noo, že nebol slobodný a ja si tiež myslím, že nebol slobodný,” odrovnala ju čiernovláska. „Čooooo?” ostala Stanka ako obarená. „Keď je toto pravda, tak si hlavu poriadne otrieskam o stenu,” vyjadrila sa neskôr. Viac uvidíte večer na Markíze.