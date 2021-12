Špeciálnymi hosťami boli teraz v SuperStar súťažiaci historicky prvej série Slovensko hľadá SuperStar. Do Prahy prišli Tomáš Bezdeda, Samo Tomeček, Katka Koščová, Martina Schindlerová, Martin Kelecsényi, Petra Humeňanská a Miro Jaroš. Tesne pred vyhlasovaním výsledkov sa po 17 rokoch opäť spoločne postavili na pódium a zaspievali si svoju hymnu Kým vieš snívať. Viacerým divákom pri obrazovkách tiekli slzy dojatia a nezdržal sa ani autor hitu Paľo Habera.

Finalisti prvej Superstar vystúpili uplynulú nedeľu opäť na jednom pódiu. Zdroj: tv markíza

Od čias, keď rozdávali fanúšikom autogramy a ľudia vrieskali, keď ich zbadali na ulici, sa všetci poriadne zmenili a mnohým sa od základov zmenil aj život. Sedmička z prvej série nám pri tejto príležitosti povedala svoje veľké tajomstvá. Taký Miro Jaroš sa po dlhých rokoch opäť stretol s Paľom Haberom. ,,Ja som s Paľom Haberom v podstate nikdy nebol až tak v kontakte. Poznal som ho iba z porotcovskej stoličky, keď hodnotil moje výkony na pódiu a tie boli povedzme si úprimne často všelijaké. Pre moje ego bolo ťažké vypočuť si vtedy kritiku a neraz som sa potom vyplakal do vankúša a zamávalo to s mojim sebavedomím. Dokonca tak veľmi, že som prvé koncerty, keď si ma ľudia objednávali po SuperStar, odmietal spievať naživo, lebo som sa bál, že budem nad tónom, pod tónom a že všetci to počujú. Vždy som Paľa vnímal ako mentora. Ale až teraz, keď nás pozval s finalistami na spoločnú večeru som mal možnosť ho spoznať aj z inej stránky. Mám ho rád. Spomínali sme, zabávali sa a z podniku sme odchádzali až keď zatvárali. Bol to príjemný večer,“ povedal nám.

Miro Jaroš a Zdenka Predná počas Slovensko hľadá Superstar v roku 2004. Zdroj: Branislav Šimončík

S veľkou novinou sa nám priznala aj Petra Humeňanská. „Ja som na večeru s Paľom Haberom nešla, pretože s manželom čakáme dieťa. Ja som už štyri roky vydatá, ale spolu sme už 7 rokov. My spolu aj pracujeme. On je inštruktor jogy a ja som sa začala venovať mantrám. K tomu som sa dostala tak, že kamarátka mi povedala, že jej kamarát organizuje spievanie mantier, nech to skúsim. Najkrajšie na tom bolo, že to organizoval už teraz môj manžel. Na Slovensku je to stále žáner, ktorý nie je známy. Ale má blahodarné účinky, utešuje myseľ a spája vás so srdcom,“ prezradila nám Peťa.

Počas SuperStar sa do Toša zamilovalo mnoho dievčat a žien. Zdroj: RTVS

A čo nové má Martin Kelecsényi? „Ja sa už muzike nevenujem. Žijem momentálne v Nemecku a hrám tam profesionálne tenis. Ja som od malička pri športe a hudba bola u mňa náhoda. Ako dieťa som bol v speváckom zbore na škole. No od 7 rokov som začal hrať tenis a tomu sa venujem stále. Mám málo voľna, takže ani tú gitaru nemám čas chytiť do ruky. Ani ženatý nie som, som slobodný,“ prekvapil Martin. Single je stále aj miláčik dievčat Tomáš Bezdeda. „Nie, nemám frajerku. Mal som takú kamarátku, s ktorou to nevyšlo. Problém je, že je ťažké nájsť niekoho, kto ti bude veriť. Kto ti nepovie, že ty si spevák, ty ma podvedieš, ty za chvíľu zavoláš inej. A mne sa to stáva bežne. Takže ja potrebujem silnú osobnosť, ktorá bude akceptovať, že spievam, že mi napíše nejaká fanúšička a že jej odpíšem, ďakujem, som rád, že sa ti páči moja muzika – čo sa mi teraz stáva často, lebo som vydal nový singel Krásne a veselé. Nájsť ženu, ktorá bude tolerantná a bude mať nadhľad, bude to akceptovať, je podľa mňa ťažké,“ zveril sa nám Tošo.