Finále otvorila piesňou speváčka Ewa Farna, ktorá bola zároveň moderátorkou tohtoročných živých prenosov. A potom sa už začal tvrdý boj o postup. Prvá vystúpila Elizabeth Kopecká s piesňou od Bruna Marsa It Wii Rain a predviedla famózny výkon. Nikolas Bitkovskij vsadil na sladkých Backstreet Boys a ich hit I Want It That Way. ,,No... čo ti poviem. Ľudia si dnes vyberajú svoju SuperStar. To, či ňou budeš alebo nebudeš, je iba na nich. U teba stále vidím, že si v začiatkoch, ale držím ti palce," zhodnotil Paľo Habera. Ďalším vystupujúcim bol Adam Pavlovčin, ktorý vyrazil porote dych. Vybral si hit od Duncana Laurenca Arcade. ,,Ty si proste SuperStar," povedala mu Monika Bagárová. ,,Máme tu troch super spevákov a Adama Pavlovčina," zhodnotil Leoš Mareš. Ako štvrtá sa k mikfrofónu postavila Katarína Stohrová s hitom Nothing Else Matters od Metallicy.

Elizabeth Kopecká s piesňou It will rain. Zdroj: Facebook TV MArkíza

Následne moderátorka zastavila hlasovanie a oznámila, kto skončil na 4. mieste. Tou súťažiacou bola Katarína Stohrová. Následne sa hlasovanie opäť spustilo. Trojica spievala v rodnom jazyku. Elizabeth Kopecká si vybrala pieseň V stínu kapradiny od Jany Kratochvílovej. Práve ona celý týždeň bojovala so zápalom hlasiviek. Farna chcela vedieť, ako s tým zatočila. ,,Noo, bude to znieť trápne, ale mám v sebe dva čípky," priznala Elizabeth.

Ako štvrtá skončila Katarína Stohrová. Zdroj: tv markíza

Moderátorka Ewa však stihla po reklame šokovať aj samotného Haberu. ,,Dnes je štvrtá adventná nedeľa a čítala som si tie prikázania a tam bolo, že v nedeľu by sa nemalo pracovať... A my tu nemáme veľmi kresťanské podmienky, ale sme tu za nekresťanské peniaze... Že, Paľo?" podpichla Haberu a jeho pohľad v tom momente stál rozhodne za to. S českou pesničkou vystúpil následne Nikolas Bitkovskij. Zaspieval pieseň Anděl od skupiny Mirai. ,,Ty by si to zvládol aj s prstom v nose... A niekto to zvládol s čípkom v zadku," zahlásila Ewa Farna a všetci vybuchli do obrovského rehotu. Elizabeth však do smiechu veľmi nebolo.

Nikolas Bitkovskij Zdroj: tv markíza

Adam Pavlovčin si vybral pieseň od Marcela Palondera Láska. Počas jeho výkonu sa Monika Bagárová rozplakala a neustále si utierala slzy. Hodnotenie Paľa Haberu následne všetkým vyrazilo dych. „Slovenskí hudobníci mali potýčku s ministerstvom kultúry, lebo tí chceli dosiahnuť aby sa na Slovensku hralo menej slovenskej hudby. Ja by som pani ministerku veľmi pozdravoval v tejto chvíli a práve po tejto pesničke, lebo táto pesnička a mnohé iné dokazuje, že nie sme úplne na h*vno. Ďakujem Adamovi, že mi to pripomenul, že nie sme na h*vno!" rozohnil sa.

Adam počas svojho druhého výkonu. Zdroj: tv markíza

Moderátorka opäť na malú chvíľu pozastavila hlasovanie a oznámila, že na treťom mieste skončil Nikolas Bitkovskij. V súťaži ostali už iba dvaja, Elizabeth Kopecká a Adam Pavlovčin. Tí zaspievali pesničky, ktorými sa odprezentovali počas prvého kastingu. Elizabeth hitom Stay od Rihanny a Adam Skin od Rag'n'Bone Man.

Novou SuperStar sa stal Adam Pavlovčin. Zdroj: tv markíza

Tesne pred vyhlásením novej SuperStar prišli zaspievať svoju novú pieseň sestry Barbora a Lenka Piešové. A potom to prišlo... Vyhlasovanie výsledkov. Novou SuperStar sa stal Adam Pavlovčin! Gratulujeme! ,,Zostaňte sami sebou, oplatí sa to!" povedal víťaz celej šou.

Anketa Ste spokojní s novou SuperStar? Áno, Adam bol od začiatku môj favorit! 95% Nie, mal som iného favorita. 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný