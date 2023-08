Skupina Elán infomovala o náhlom úmrtí legendárneho Vaša Patejdla na Facebooku. "S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že v sobotu 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl,“ uviedla skupina.

Hudobník pred pár dňami koncertoval na viacerých podujatiach, vfratane koncertu v Prahe či v Karlových Varoch. A jedným z nich bol aj známy festival Benátská v českom Liberci. A tam sa okrem iného stretol aj s Petrom Nagyom.

Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: MICHAL SMRCOK

"Len pred troma týždňami sme stáli na spoločnom pódiu... Toto je posledné foto zo šatne s tebou kamarát a obdivovaný kolega...šťastný let do krásneho nekonečna. Vašo, je mi smutno... Budeš nám veľmi chýbať ... Peter Nagy," napísal zdrvený spevák na svojom profile na Instagrame a priložil aj fotku z ich posledného stretnutia s Vašom. Patejdl sa na spoločnej fotke síce usmieva, no už v tom čase bojoval s vážnymi zdravotnými problémami. Napriek tomu zavítal na spomínaný festival, keďže nechcel sklamať svojich verných fanúšikov.