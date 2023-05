Manželstvo so Slávkou Halčákovou však malo trpkú príchuť. Ich zväzok trval iba dva roky, no trpké spomienky herca potom ešte dlho trápili. O ich svadbe z roku 2005 takmer nikto nevedel a verejnosť sa o šťastnej udalosti dozvedela až mesiac po obrade. Dvojica po celý čas svoj vzťah nekomentovala, no po dvoch rokoch prišiel šok. Náhly rozvod. A vinnou mala byť práve Halčáková, ktorá mala robiť Heribanovi zo života hotové peklo. „Bolo vidieť, že majú naštrbené vzťahy. A nesnažili sa nič tajiť, dokonca ani počas skúšok. Dominantnejšia bola rozhodne ona a Dano ťahal vo vzťahu za kratší koniec,“ potvrdil nám ešte v roku 2007 zdroj z divadelného zákulisia. Herečka napriek všetkému nechýbala na poslednej rozlúčke so svojím exmanželom.

Exmanželia Heriban a Halčáková. Zdroj: Archív

Deň pred rozlúčkou v divadle mu do neba venovala dojímavý odkaz. "Leť… Ďakujem ti že sme kúsok cesty prešli spolu…aj vďaka tebe som tou Slávkou, ktorou som teraz.. Ešte nenachádzam slov…. vyprevádzam ťa s láskou… leť…," napísala Slávka na svojom profile na Instagrame v pondelok 29. mája.