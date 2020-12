Justin bol štvrtok pozitívne testovaný na koronavírus a následne sa pred svetom vo svojom byte v Bratislave. Potvrdzuje to aj fotka, ktorú nedávno pridal na Facebook. Zverejnil SMS, v ktorej bolo písané, že mal ísť 17. decembra na PCR testy. "Netuším, čo sa stalo. Volali sme spolu minulý týždeň, bol zdravý, nič mu nebolo. Túto stredu mi poslal vianočnú pesničku," prezradila nám šokovaná Rebecca Justh, módna návrhárka, ktorá bola jeho blízkou kamarátkou. Ešte minulý týždeň boli spolu. Justin dokonca pár dní dozadu nakrúcal reláciu o varení, kde natočil aj rozhovor k situácii okolo pandémie koronavírusu. Paradoxne krátko na to mu vyšiel pozitívny test na túto "pliagu".

"Táto doba prináša také zvláštnosti a jednou z nich je sebadisciplína, byť zodpovedný sám za seba i okolie. Sedíme na flekoch a musíme rozmýšľať o tom, čo bude ďalej. A ja si myslím si, neviďme v tom len to zlé, niečo dobré nám toto musí doniesť. Nevieme, čo to bude, ale rozmýšľajme pozitívne. Som človek, ktorý je aktívny, nemám rád také to posedávanie doma a nevedieť, čo robiť. Čas využívam na písanie scenárov a vecí, ktoré pripravujeme a samozrejme, že občas si aj zabrnkám na mojej gitare, lebo to vždy bolo pre mňa také slniečko v mojom živote, hudba je niečo nádherné. Keď nebudeme mať hudbu, nebudeme mať nič," hovorí vo videu Topoľský.

"Stále si myslím, že sa to nejako dá do poriadku a budeme všetci spokojní, lebo zatiaľ nie sme. Veľmi som smutný z toho, čo sa deje aj v New Yorku (Justin zbožňoval toto mesto, často tam chodieval, pozn. red.) a vôbec v celom svete. Bolis me zvyknutí na iné, luxusné momenty v našich životoch. Keď počúvam správy, ako je aj New York úplne vyprázdnený, zatvorené reštaurácie a ľudia sú zdeprimovaní, tak to mi nerobí dobre. Som smutný z toho, čo sa deje aj na Mannhatane, dúfam, že príde lepšia doba aj čo sa týka cestovania, ale do Rače rád chodím na dobré jedlo i vínko," netají sa Justin.

"Keby som povedal, že sa mám dobre, tak by som klamal, pretože mám sa tak, ako sa mám a tak, ako sa majú všetci. Sme zamknutí, stratili sme určité ideály, ilúzie, ale môj názor na toto všetko je, že po každej búrke zasvieti slnko a budeme mať dobré jedlá, otvoria sa reštaurácie, ľudia budú naplnení novými ideálmi a všetko bude odznova a dobré. Aspoň dúfam. Ešte raz to poviem, rozmýšľajme hlavne pozitívne, ja si na to pripíjam, našou slovenskou vodou," dodal na záver rozhovoru Topoľský. Z jeho slov plných nádejí doslova až mrazí...