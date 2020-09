,,Smrti sa nebojím. Nechcem byť na ťarchu. A nechcem pohreb. Potom by som rád, aby ten popol raz moja žena odviezla do Španielska, kam jazdíme každé prázdniny, a aby ho tam rozsypala,“ vyslovil ešte pred pár rokmi posledné prianie Menzel. Jeho manželka Olga sa však rozhodla, že rozlúčka predsa len bude.

S Olgou v ťažkých časoch. Zdroj: instagram

„V piatok 18. 9. od 10.00 do 18.00 otvoria pre vás všetkých priestory foyer Rudolfína, kde sa budete môcť s Jirkom rozlúčiť osobne,“ napísala vo vyhlásení Olga, ktorá prezradila aj to, ako to bude prebiehať. „Budete počuť hudbu z jeho filmov, budete sa môcť zapísať do kondolenčnej knihy a budete môcť oživiť spomienky na Jirku.“