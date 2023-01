Najmenej 68 ľudí neprežilo pád lietadla so 72 ľuďmi na palube v Nepále, ktoré sa v nedeľu ráno zrútilo počas pristávania do rokliny. V dvojmotorovom turbovrtuľovom lietadle ATR 72 spoločnosti Yeti Airlines sa viezlo 68 cestujúcich a štyroch členov posádky.

Posledné okamihy letu zachytil 29-ročný pasažier z Indie Sonu Jaiswal, ktorý do Nepálu cestoval s kamarátmi. Jaiswal natáčal priblíženie lietadla k letisku a následné pristávanie naživo na Facebook. Spočiatku zachytáva obydlia v blízkosti nepálskeho medzinárodného letiska Pokhará a usmievajúcich sa pasažierov, z ktorých mal jeden kričať „je to také zábavné“. S kamarátmi vzrušene pozorovali, ako lietadlo začalo klesať, a zjavne nevedeli, čo sa deje. Úmrtiam predchádzal smiech a následný zmätok. Video trvalo viac ako minútu a pol. Neskôr sa lietadlo začalo triasť a mobil spadne. Vzápätí počuť vydesené výkriky, náraz a potom vidieť len šľahajúce plamene. Namiesto pristátia tak natočil pád do rokliny a jeho skazu.

Medzi cestujúcimi, ktorí haváriu neprežili, bol aj 34-ročný Ruan Calum Crighton. Talentovaný britský tanečník sa narodil v Orsette a zomrel deň po svojich narodeninách. Jeho smrť vyvolala vlnu smútku v celej európskej baletnej komunite. V Balete SND pôsobil od roku 2008 do roku 2013, najskôr v baletnom zbore a veľmi rýchlo sa stal sólistom. Na doskách SND tancoval v predstaeniach Bajadéra, Giselle, Onegin, Romeo a Júlia, Labutie jazero, Spiaca krásavica, Raymonda, KY-TIME, Luskáčik, Popolvár, Everest, Snehulienka a sedem pretekárov, Narodil sa chrobáčik, v choreografiách Jiřiho Kyliána, Libora Vaculíka, Mária Radačovského, Jána Ďurovčíka a ďalších. ,,Čudné, dozvedel som sa, že si preč presne na tom istom mieste, kde sme sa prvýkrát stretli. Naše dlhé priateľstvo mi bude chýbať. Odpočívaj v pokoji Ruan," napísal na Facebook tanečník baletu Dominik Slavkovský. ,,Preboha, čo sa stalo?" zavalili ho šokujúce otázky. ,,Ruan cestoval v tom lietadle, ktoré letelo z Kathmandu do Pokhary," odpovedal smutne.

Tanečník baletu Ruan Crighton zahynul počas havárie lietadla. Zdroj: Facebook

Ako uvádza SND, v roku 2013 odišiel do baletu v Helsinkách. Momentálne študoval na Európskej škole fyzioterapie v Amsterdame a do Nepálu išiel na výmenný študijný pobyt. ,,Ruan bol veľký profesionál a talentovaný umelec. O tom, že v Balete SND a na Slovensku sa cítil príjemne, svedčí aj to, že už po dvoch rokoch hovoril takmer plynule po slovensky. Napriek tomu, že z Bratislavy odišiel takmer pred desiatimi rokmi, udržiaval priateľské kontakty s niektorými členmi súboru," napísalo Slovenské národné divadlo.

Medzi mestami v Nepále sa Dorota presúva často aj vrtuľníkom. Zdroj: Instagram Dorota Nvotová

Mohutné Himaláje aj tropické džungle. To všetko ponúka Nepál, ktorý rok čo rok láka množstvo dobrodruhov a totálne si získal aj Dorotu Nvotovú, ktorá sa tam cíti už ako doma. Má vlastnú cestovku, s ktorou tam podniká poznávacie zájazdy. Len nedávno sa odtiaľ vrátila... ,,Našťastie, na palube neboli žiadni moji známi. Je to krátka trasa, ktorou aj ja pravidelne lietam. Túto trasu využívajú miestni aj turisti, aby nemuseli chodiť autobusmi. Je to krátky 27-minútový let z hlavného mesta Káthmandu do mesta Pókhará, takéto lietadla lietajú aj desaťkrát za deň. Pókhara je tretie najväčšie mesto Nepálu. Ja často túto trasu lietam dokonca aj vrtuľníkom a tie padajú ešte častejšie v týchto oblastiach. A v tejto oblasti sú omnoho nebezpečnejšie trasy, táto sa za tú nebezpečnú ani nepovažuje. Pozrite, v Nepále každý rok spadne nejaké lietadlo, je to obrovské riziko, pretože je to v horách, kde sa náhle mení počasie. Keď pilot štartuje všetko je okej a odrazu sa počasie zvrtne, ale v tomto prípade za tým počasie, ako uvádzajú, nebolo, čo je o to väčšia záhada…,” povedala nám Dorota.