Jozef v pondelok o 4.27 ráno napísal mrazivý status, v ktorom poďakoval dvom konkrétnym osobám. „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní…“ napísal na Facebook.

Pohreb Jozefa Rakytu († 33) v Prievidzi. Rodina a kamaráti mu dali posledné zbohom. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Jeho posledný status však vyvoláva množstvo otáznikov... Čo tými slovami vlastne myslel? Vyhrážal sa mu niekto? Po jeho smrti sa ozvalo viacero jeho blízkych kamarátov. A z ich slov doslova mrazí. ,,Keď sme ho našli, ešte žil... Jeho posledné slová boli: ,,Prepáč, toto som nechcel." Je to pre mňa záhadou. Otvorené vchodové dvere, vysvietený celý byt, všade neporiadok. To sa podľa mňa na samovraždu nepodobá. No je to len môj názor. Mám v hlave toľko otázok, poznali sme sa 12 rokov. Bol mi ako brat," napísala nám jeho dlhoročná kamarátka. ,,Skočil z okna, našli ho na zemi pred domov a nie v byte," napísala nám ďalšia jeho kamarátka. S Joykom, ako ho všetci volali, sa dnes konala posledná rozlúčka. Smútiacich však vopred poprosili, aby nenosili kvety a vence.

Jozef Rakyta (†33), ktorý sa pred rokmi v SuperStar dostal až do semifinále, si zrejme sám siahol na život. Pred smrťou napísal mrazivé slová na rozlúčku. Zdroj: Facebook J.R.

Na pohrebe bolo asi 150 ľudí. Z rodiny prišli jeho rodičia, 3 sestry s rodinami aj stará mama. Zbohom mu dalo aj veľa priateľov. Pri rakve bolo plátno, kde zobrazili jeho život - fotografie odmalička až po dospelosť a rôzne videá, ktoré natáčal. Pustili aj video zo SuperStar.

Príhovor mal jeho najlepší kamarát: „Keď ma poprosili, aby som mal na tomto pohrebe príhovor, mal som z toho zimomriavky. Joya som mal česť poznať 18 rokov, moja manželka ešte dlhšie. Bol to úžasný človek, ktorý každému zlepšil deň a náladu. Bol známy svojím čiernym humorom, pri ktorom sa až človek niekedy zle cítil, keď sa na tom zasmial. Zabával priateľov rôznymi vtipnými videami. Mal veľa známych, no len zopár dobrých priateľov. A medzi nimi som bol aj ja, za čo som veľmi vďačný. Joyko, budeš nám chýbať, odpočívaj v pokoji," povedal a rozplakal sa.

