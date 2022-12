Herečku Máriu Kráľovičovú, hoci ešte stále sršala jej povestnou vitalitou, presťahovali do domova pre seniorov jej deti Jana a Miro, keďže ju pre vysoký vek už nechceli nechávať samu. A práve tam aj poslednýkrát vydýchla. S famóznou umelkyňou sa dnes lúči rodina, kolegovia a všetci fanúšikovia v novej budove SND. Celá rozlúčka sa vysiela aj na Jednotke.

Posledná rozlúčka s Marínou Kráľovičovou v SND. Ada Straková a Nora Beňačková. Zdroj: Emil Vaško, Matej Kalina

Maríne prišli dať zbohom Dušan Cinkota, Nora Beňačková, Ada Straková či Juraj Kukura. Pri rakve sa jej poklonili hereckí kolegovia Zdena Studenková, Vladimír Obšil, Emil Horváth, Štefan Bučko, Diana Mórová, Jozef Vajda a ďalší. Čestná stráž priniesla k truhle aj vence od prezidentky Zuzany Čaputovej či predsedu vlády Eduarda Hegera. V hľadisku sedeli deti Maríny Kráľovičovej - dcéra Jana a syn Miro, ktorí si neustále utierali slzy.

Posledná rozlúčka s Marínou Kráľovičovou v SND. Zdroj: Matej Kalina

Maríne sa do neba prihovoril herec Martin Huba. Na pódium potom prišiel starosta obce Čáry Martin Kráľovič: ,,V mene všetkých rodákov ti ďakujeme Marko." Dojímavý príhovor mal aj Roman Polák. ,,Asi by si nebola rada, keby sme iba trúchlili. Bola si človek plný optimizmu. Včera sa mi sníval taký sen. Videl som ťa na člnku, ktorý viedol Cháron po rieke. Sedela si vpredu, on za tebou, potom si sa ho spýtala, môžem si omočiť nohy v tej rieke? On iba prikývol. Potom si povedala, môžem si trochu zaplávať? A Cháron prikývol. Ty si plávala okolo loďky. Potom ti podal ruku a išli ste ďalej. Prišli ste k ďalšej rieke a ty si sa z tej rieky napila," odkázal jej do neba.