Obšil patril medzi hercov, ktorých si zapamätáme skôr z vedľajších úloh. Dlhé roky pôsobil chlapčenským dojmom, preto občas musel poprieť, že vnútorne dozrieva rýchlejšie, ako sa mu vek zrkadlí na tvári. V posledných rokoch však zápasil s Parkinsonovou chorobou. Režiséri ho s ohľadom na hendikep však ďalej obsadzovali.

Herec Vladimír Obšil (†65). Posledná rozlúčka v SND. Zdroj: Emil Vaško

„Vladko mal ťažkého parkinsona. Nič bližšie však momentálne neviem, no asi pred 4 týždňami už prestával hrať, lebo mu bolo ťažko rozumieť a jeho stav sa postupne zhoršoval. Som z toho veľmi smutný, lebo to bol milý a veľmi vzácny kolega. Posledný mesiac už nehral a bolo to s ním zle,” prezradil nám so smútkom v hlase František Kovár. Ako sa nám ďalej podarilo zistiť, hercovi sa nedávno prudko zhoršil stav a musel byť náhle hospitalizovaný, dokonca krátko potom, kde to najviac miloval – na doskách, ktoré znamenajú svet.

Posledná rozlúčka s Vladimírom Obšilom v divadle. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Dnes sa s ním lúčia kolegovia v Slovenskom národnom divadle. Zbohom mu prišli dať Matej Drlička, Jakub Lorencovič, Daniel Fischer, František Kovár, Kamila Magálová, Emil Horváth či herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám Peter Trník a Petra Dubayová.

Smútočný príhovor mala herečka Gabika Dzuríková. Zdroj: Emil Vaško

Smútočnú reč mali herci Gabriela Dzuríková aj Milan Ondrík, ktorí sa pri spomienkach na svojho kolegu a kamaráta neubránili slzám. V hľadisku plakali aj ďalší jeho kolegovia.