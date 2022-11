Z jeho smrti je otrasená nielen rodina, ale aj blízki kamaráti vrátane Marcely Laiferovej či Marcelly Molnárovej. Ako sa nám podarilo zistiť z iného zdroja z jeho okolia, hudobník mal trpieť na Alzheimerovu chorobu. Laiferovej syn mal dokonca zvláštnu predtuchu. „Môj syn mi ráno povedal, že mami, ráno som sa zobudil a prvé, čo mi prišlo na um, bol Braňo. Len tak. A on bol vlastne už mŕtvy. Tu je vidieť to prepojenie a že nám bol naozaj blízky. Tie sily fungujú,” dodala so smútkom.

Braňo Hronec bol zakladateľom modernej populárnej hudby na Slovensku Zdroj: Ján Juráš

Obe spomínané dámy prišli dať posledné zbohom legendárnemu hudobníkovi. S kamarátom sa prišiel rozlúčiť aj džezmen Peter Lipa, hudobník Ľubo Belák, elánista Jano Baláž, humorista Oliver Andrásy, producent Štefan Wimmer, herec František Kovár s manželkou, klavirista Richard Rikkon, spevák Jozef Ivaška, Noro Mészároš a mnohí ďalší.

Braňo Hronec s manželkou Juditou a ich elitným priateľom Karlom Gottom. Zdroj: archív NMH

Branislav (Braňo) Hronec sa narodil 22. decembra 1940 v Hronseku v rodine evanjelického farára. Muzikálnosť zdedil po rodičoch, už ako 13-ročný hrával na organe v krtíšskom evanjelickom kostole. Bol zakladateľom a členom formácie West Coast Combo, ktoré bolo inšpirované hudbou Charlesa Hamiltona a Oscara Petersona. Neskôr sformoval Bratislavské jazzové štúdio zamerané na mainstreamovú džezovú hudbu. S ním vyhral v rokoch 1961 a 1962 aj prvé miesto v Súťaži tvorivosti mládeže. Už vo svojich prvých kompozíciách prejavil aj skladateľský talent. Na jeseň 1963 si založil Skupinu Braňa Hronca. Najskôr išlo o sexteto, ktoré sa časom rozrástlo na Orchester Braňa Hronca. Spolu s ním Braňo Hronec precestoval takmer celú Európu, strednú Áziu a Kubu. Klavirista, skladateľ, aranžér a kapelník Braňo Hronec patril v 60. a 70. rokoch minulého storočia so svojim orchestrom k európskej špičke. Spievali s ním viaceré známe osobnosti, na svojich koncertoch využíval scénické, pohybové, akustické prvky a svetelné efekty, ktoré v tej dobe nemali v Československu obdobu. Česť jeho pamiatke!