Extravagantný porotca zo šou Let´s Dance Jorge González si leto užíva plnými dúškami. Každú chvíľu je niekde inde a z každej destinácie sa chváli novými fotkami. Mení účesy, pózy, no jedine, čomu ostáva zakaždým verný, sú slipové plavky, ktorých sa mnohí muži doslova desia!

Vyšportované opálené telá a k tomu slipové obtiahnuté plavky. Keď sa takto v minulosti objavili muži na pláži, ženy doslova slintali. Na tieto modely nedal dopustiť dokonca ani božský Kája. Časy sa však zmenili a muži oveľa častejšie siahajú po šortkových plavkách a v slipových by na kúpalisko nevyšli ani za svet a dnes sú tieto modely pre mnohých skôr na smiech ako na chválenie.

Porotca Let´s Dance Jorge González slipové plavky skrátka miluje. Zdroj: Instagram jorgechicaswalk

To však dotyční, ktorí si z toho robia posmech, zrejme nesledujú horúce módne trendy. Známi svetoví modeli sa opaľujú v drahých kúskoch od vychytených návrhárov a rozhodne nejde o žiadne šortky. A na slipové plavky nedá dopustiť ani porotca Let´s Dance Jorge González. Doma ich má fúru a vždy, keď zverejní nejakú novú fotku, má na sebe iný model. Často taký odvážny, že je ťažké dívať sa mu do očí. Tak čo páni, ktoré by ste si k vode obliekli vy?

