Kubánec Jorge González, ktorý hviezdi nielen v nemeckej, ale aj v slovenskej verzii Let´s Dance, v každom kole ohuruje extravagantnými outfitmi a vysokými trblietavými čižmami na hrubých podpätkoch. A najnovšie si do Bratislavy doniesol ďalší výstredný kúsok.

Jorge momentálne pendluje medzi Nemeckom a Slovenskom. Do Bratislavy priletí vždy v sobotu pred šou, ubytuje sa v hoteli a cez týždeň opäť nasadá do lietadla smerom domov do Hamburgu.

Jorge González Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbaCXyoAiYQ/

A hoci slovenskí diváci tohto temperamentného Kubánca spoznali iba teraz, v Nemecku je už roky veľkou hviezdou, kde je stabilnou súčasťou porotcovského kresla tiež v šou Let´s Dance. No a nielen u nás, ale aj tam pravidelne predvádza svoje módne kreácie. Výstredné kúsky však nosí aj mimo kamier. Doma v Nemecku ulovil farebný komplet od módneho návrhára Waltera Van Beirendoncka, ktorý si pribalil do kufra a predviedol ho v sobotu aj v Bratislave. Škoda, že doma nechal tú obzvlášť zaujímavú šiltovku. Chcete rovnaký módny cyklistický dres ako Jorge? Vrch dnes zoženiete za 235 eur a elasťáky za 460 eur.