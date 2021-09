Na Farme už začína byť dusná atmosféra. A to hlavne z toho dôvodu, že niektorí súťažiaci by sa tam radi zblížili, no sú nešťastní z ,,materiálu”, ktorý televízia do šou vybrala.

Kým ženy riešia iba duely a kto môže koho ohroziť, muži sa bavia o úplne niečom inom - o nich! Na niektorých farmároch už vidieť, že u nich rastie sexuálne napätie, ale nemajú si z čoho vybrať. A to ich poriadne štve.

Farmári usúdili, že najmenej príťažlivá je Monika. Zdroj: TV Markíza

Podľa Mira Debnára alias Mesuta v šou chýbajú pekné ženy. Keď sa rozprával s Mirom a so Zdeňkom, najviac si to zlízla práve Monika Fabová, ktorú z nejakého dôvodu nikto nemá v láske. Mesut rozlúskol aj túto záhadu, prečo to tak je. No takéto slová si mohol odpustiť. „Na Stanku ženy žiarlia. Hlavne Monika. Tá kebyže tu má frajera, tak je v pokoji, ale je škaredá a nikto ju nechce. To si radšej pôjdem vyd*liť. A som nas*atý, že sem nezavolali nejaké pekné ženy,” povedal pred celým Slovenskom. Nepekne sa na jej adresu vyjadril aj neskôr. „Je to stará panna!” Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.

