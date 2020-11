Hospodár Martin Bagar dal farmárom skutočne zaujímavú úlohu. Mali si zorganizovať súťaž Miss a on s Evelyn vyhodnotili víťaza a víťazku. To však netušil, čo sa bude diať počas voľnej disciplíny. Vlado (44) obom navrhol švédsku trojku a o pár hodín poslal manželke šokujúci odkaz.

Súťaž krásy sa vďaka Vladovi zmenila na poriadnu erotiku. Počas promenády v plavkách sa po provizórnom móle najprv prechádzal v trenkách a ich obsah si vypchal tak, že to pôsobilo, akoby mal pýchu gigantických rozmerov. Potom prišla voľná disciplína. Ukrajinec pristúpil k hospodárovi Martinovi a Evelyn vo voľných nohaviciach. Priestor medzi nohami si však vylepšil a po celý čas sa museli obaja dívať na stojaci predmet, čo pôsobilo, akoby bol farmár poriadne nadržaný. Odrazu začal hýbať bruchom a vyhlásil: ,,Oooo, pardoon, trošička nižšie sa to zobudilo, takže s tým prestanem!“ Tam sa to však nekončilo. Vlado odrazu prišiel so šokujúcou ponukou.

Farmár Vlado navrhol hospodárovi Martinovi a Evelyn švédsku trojku. Okrem toho, obaja sa museli po celý čas dívať na jeho stojacu ,,pýchu." Samozrejme, išlo o vtip a medzi nohy si vložil dlhý predmet. Zdroj: tv markíza



,,Evelyn... Čo povieš na švédsku trojku? Ja, ty a hospodár! Čo povieš, si za alebo proti? Ak si proti, dobre, hospodára vyškrtneme!“ odrovnal oboch Ukrajinec. Evelyn sa takmer nezmohla na slovo. ,,Dobre, popremýšľam,“ smiala sa a Martin iba mlčal.

Vlado však prekvapil aj pár hodín potom. Poriadne sa opil a v spovednici sa s plačom prihovoril manželke: ,,Napáchal som škody a už sa asi nevrátim do rodiny. Ostanem sám alebo si založím novú rodinu.“ Následne vošiel do kuchyne a žene poslal ponižujúci odkaz.

Vlado manželke odkázal, že už k nej nič necíti a chce rozvod. Zdroj: tv markíza



,,Rozhodol som sa, že sa rozvediem s manželkou a budem slobodný. Tú starú ženu nechám a budem platiť výživné. Teraz som nový človek. Syna sme už vychovali, má 15 rokov a ja k nej už necítim žiadne city,“ vyhlásil pred farmármi. A za rozhodnutím si stál aj ráno. ,,Náš vzťah už vyprchal. Manželku som si zobral z pocitu zodpovednosti. Bola v druhom stave a od rodiny, nemala prácu, mala dlh na nájomnom, ale manželstvo by malo byť naplnené aj citmi. Obojstranne. A ja som city neprechovával k manželke,“ povedal na druhý deň v triezvom stave.