Francúzska herečka Chantal Poullain (65) kvôli svojej niekdajšej láske Bolkovi Polívkovi (72) opustila v minulosti rodnú krajinu a rozhodla sa natrvalo usadiť v tedajšom Československu, kde panoval komunistický režim. So slávnym hercom jej to však napokon nevyšlo. 19 rokov od rozvodu prehovorila, čo sa vlastne stalo.

Chantal Poullain sa s Bolkom Polívkom zoznámila ešte ako študentka v ženeve, keď tam točila film. Popri tom snívala, že pôjde žiť do New Yorku. Ale zamilovala sa a odcestovala za svojím vyvoleným do Česka. Dvojica sa zosobášila a neskôr sa im narodil syn Vladimír (32). Manželstvo im však nevydržalo a dvojicu rozdelil súd. Zobratí boli od roku 1987 do roku 2002. „To je to najhoršie, čo sa môže stať. Deti majú právo na oboch rodičov a aj keď tí dvaja medzi sebou majú spory, škaredé veci by sa mali riešiť bokom. Je dôležité snažiť sa o to, aby vzťahy fungovali ďalej. Neskôr ich už nezlepíte,” prezradila herečka pre portál zeny.iprima.cz.

Chantal Poullain ako šansoniérka. Zdroj: Archív Ch.P.P.

Tá sa s Bolkom rozišla ešte pred 19 rokmi. Mnohí si mysleli, že na vine bol Polívkov bohémsky štýl života, ale opak je pravdou. Chantal berie vinu na seba. To, že sa im manželstvo nakoniec rozpadlo, berie Chantal ako svoju najväčšiu životnú prehru. „Nechcela som byť zavretá v Olšanoch, kde Bolek budoval farmu a komplex. Nebola som ešte pripravená starať sa o hotel a kone. Odišla som do Brna a mala som isté očakávanie, že on príde za mnou, takto som bola vychovaná. Možno som mala byť menej pyšná,” hovorí herečka.

Chantal po rozvode uvažovala, že sa vráti do Francúzska, no napokon ostala žiť v Čechách, najmä kvôli synovi. S Bolkom ju dodnes spája veľmi blízky vzťah. Stále ho obdivuje. „Je to človek, ktorý ma vždy okúzlil. Odjakživa ma fascinoval. Je neuveriteľne chytrý. Stále ho svojím spôsobom milujem. To, že spolu už nie sme, jednoducho to tak malo byť. Osud je osud a život všetko zariadi. Kus nášho spoločného života mi dal strašne veľa a najväčší dar z nášho vzťahu je syn Vladimír. Ľutujem iba svoje chyby. Ale všetky negatívne veci, ktoré sa stanú, vás posunú ďalej,“ dodala Polívkova ex pre ženský portál TV PRIMA.