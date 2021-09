Adriana Poláková (45) v máji tohto roku všetkých prekvapila správou, že v Teleráne po 16 rokoch končí. Dôvodom bolo to, že sa odsťahovala do Rakúska, kde býva v kaštieli so svojím priateľom Christianom. Krátko na to vyšla von s priznaním, že má za sebou vážnu operáciu. O tej detailne dnes prehovorila v Teleráne.

V Teleráne od augusta pribudla celkom nová moderátorská dvojica. Adrianu Polákovú a Dara Richtera po rokoch nahradili Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Poláková sa totiž odsťahovala za priateľom do Rakúska a Richter sa rozhodol, že keď odchádza ona, v Markíze končí aj on. Adriana sa na na obraze ako moderátorka poslednýkrát objavila 30. júna. Zhruba mesiac na to vyšla von s prekvapivým priznaním. Len málokto vedel, že má v tom čase za sebou náročnú operáciu.

Adriana Poláková Zdroj: Instagram

„Keď som oznámila svoj odchod z Telerána, ani vo sne by mi nenapadlo, čo ma čaká. Pár dní pred posledným vysielaním som vedela, že ma čaká vážnejšia operácia. Vedela to len malá hŕstka ľudí, pretože rozruch okolo mňa bol a aj je zbytočne veľký a každý hospitalizovaný chce pokoj, ktorý je pre rekonvalescenciu nevyhnutný. Preto tie tajnosti,“ opísala na konci júla pre portál markiza.sk moderátorka. V tom čase už bola z nemocnice doma a následne avizovala fanúšikom na sociálnej sieti, že sa na nejaký čas odmlčí. Prešlo zhruba šesť týždňov a Adriana zavítala na Slovensko, keď prijala pozvanie do Telerána. A tam opísala svoje zdravotné problémy.

Adriana Polaková opísala v Teleráne svoje zdravotné problémy. Zdroj: tv markíza

"Čaute, všetkých vás srdečne pozdravujem, som veľmi rada, že tu opäť môžem byť v takej tej poloplnej forme, lebo naozaj to leto mi úplne zamiešalo karty. Keď som mala v júni posledné vysielanie s Darkom, iba on a naša šéfka vedeli, že je posledné, lebo už vtedy som mala termín operácie, ktorá bola nevyhnutná. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Som rada, že som opäť tu," prezradila v Teleráne v úvode rozhovoru Poláková.

"Musím poďakovať šéfke a Darkovi, najprv som im povedala, že sa budem sťahovať do Rakúska, končím v Teleráne. Ona že ježiš maria, dobre, riešime. Potom som prišla znova, že už nebudem vysielať v júli, že musím ísť na operáciu a skončiť vysielanie. Vždy, keď som prišla za nimi so šokujúcou informáciou, tak sa to krásne poriešilo, čiže ďakujem veľmi pekne," netají sa.

"Išlo o to, že som bola na klasickej preventívke, každá žena by ju mala absolvovať. Lekárka, že hm, poďme sa pozrieť radšej bližšie, že čo to je. Išla som potom na kontrolné vyšetrenie na magnetickú a lekárka hneď že operácia. Ja že nie, skúsme to nejako liekmi. Ona nie, že čo najskôr operácia. Veľa ľudí si povie, čo keď mi niečo nájdu na preventívke a čo potom. Ale o to ide na tých preventívkach, aby niečo našli. Nemala som žiadne príznaky, možno by som žila ďalší rok, dva, päť, neviem, mohlo by sa to zvrtnúť, mohlo by to spôsobiť také komplikácie, že by som tu o šesť týždňov už nesedela usmiata. Moja mamina to kedysi zanedbala, nedožila sa mojej svadby ani vnúčat. Ja som si povedala, že toto ja nedopustím. Chcem plakať od šťastia, strašne chcem vidieť svadbu mojich detí a dožiť sa vnúčat. Preventívky pre mňa boli normálna vec. Viete, koľko kamarátiek mi povedalo, že neboli tri roky, že čo keď im niečo nájdu? Radšej nech vám to nájdu teraz ako potom, keby ste mali plakať a riešiť ďalšie dva roky svoje zdravie," pokračovala Adriana, ktorá priznala pooperačné komplikácie.

