Posledná rozlúčka s Andreou Fischer je na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Smútočný obrad sa koná vonku, v areáli contorína v krytom altánku. Zo smútočných hostí prišli už manželia Grúňovci, Jozef Ivaška, Marcela Laiferová, Beáta Dubasová, Jadranka, Ľubo Virág, Peter Stašák, Noro Meszároš či Eva Máziková. Krátko po nich sa objavil aj zdrvený Otto Weiter. Pohľad na speváka doslova trhal srdce. Bol celý uplakaný a zničený. Oporou mu je jeho rodina, ktorá ho doprevádzala. Gizka Oňová prišla s uplakanými očami a Jadranka po celý čas plače. Čo sa týka repeťákov, zbohom do neba jej dávajú aj Robo Kazík či Maja Velšicová.

Pohreb Andrey Fischer († 47) v Dunajskej Lužnej. Zdroj: Emil Vaško

Smútočný obrad začal presne o 14:00 slovenskou verziou piesne Somewhere Over the Rainbow. Prvý smútočný príhovor mal Noro Meszároš. So slzami spomínal na ich spoločné zážitky a aj ten, ako Andrejka vyhlásila, že Otto bude jej manžel. Aj počas obradu ešte stále prichádzali smútoční hostia. Objavila sa aj Barbora Balúchová. Cintorín je úplne plný.