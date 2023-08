Pre týždňom obletela celé Česko a Slovensko smutná správa o úmrtí českej herečky Jany Šulcovej. Legenda, ktorá sa do pamäti divákov vryla hlavne ako manželka Júliusa Satinského v kultovej komédii z roku 1983 S tebou mě baví svět, zomrela 28. júla vo svojom dome na Veleslavíne vo veku 76 rokov.

Jana Šulcová hľadala dlho životnú rovnováhu. Zdroj: archív NMH

V piatok sa v pražskom krematóriu v Motole konala posledná rozlúčka. Sprevádzali ju však zvláštne opatrenia a obrovské tajnosti. Informácie o mieste aj čase pohrebu totiž do poslednej chvíle verejnosť ani novinári absolútne netušili. Pozvánku totiž dostalo iba pár jej blízkych priateľov a rodina, ktorí mali prísny zákaz hovoriť o podrobnostiach poslednej rozlúčky.

Jana Šulcová v kultovej komédii S tebou mě baví svět. Zdroj: čsfd

„Nesmieme podávať informácie,“ upozornil na dotaz českého Blesku muž priamo z krematória v deň rozlúčky. „Je to tajné, nemôžem vám o pohrebe Janinky nič povedať,“ bránil sa jeden z jej slávnych kolegov. „A vôbec sa o mne nikde nezmieňujte,“ zahlásil rázne. Pohreb sa začal o 16.15 hod. pod cudzím menom Kateřina Horáková s dátumom narodenia 1983, a hoci by mnohí čakali, že sa s herečkou prídu rozlúčiť kolegovia z kultovky S tebou mě baví svět, opak bol pravdou. Neprišiel nikto z ešte žijúcich hereckých legiend zo spomínaného filmu. Chýbal Pavel Nový, Eliška Balzerová i Zdena Studenková. Do kremátória nedorazil ani jej exmanžel Oldřich Vízner (76), s ktorým sa krátko pred smrťou udobrila po bolestivom rozvode z 90. rokov, po ktorom prepadla alkoholu a liekom.

