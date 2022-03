Včera o 13.15 hod. sa v bratislavskom krematóriu konala posledná rozlúčka. Pozostalí smútiacich prostredníctvom parte potom pozvali na pohárik vína do umelcovej obľúbenej reštaurácie. Kamaráta prišli do neba vyprevadiť textár Kamil Peteraj, herci Emil Horváth, Ivan Letko, Vlado Černý, Juraj Kukura, Karin Haydu, Gabriela Škrabáková, onkológ Jozef Dolinský, bývalý zápasník Jozef Lohyňa, Bibiana Ondrejková, riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová, bratislavský župan Juraj Droba či spisovateľ Jozef Banáš. Obrad sa začal presne o 13.15 hod. Smútočnú reč predniesol herec Karol Čálik: „Prvýkrát sme sa streli na VŠMU. Ty si bol prijatý bez skúšania a ja neznámy som sa musel trápiť až do večerných hodín. Prijali ma. Odvtedy sme boli spolužiaci a hlavne kamaráti. Prežili sme spolu najkrajšiu študentské roky. Náš bezstarostný život sa skončil, keď sme skončili vysokú školu. Spolu sme v roku 1966 nastúpili na Novú scénu. Už na škole si mal heslo - nespokojnosť je matka pokroku. Dôležitým veciam si sa venoval v plnej miere. Mal si jednu obrovskú výhodu, že na všetko si sa pozeral s nadhľadom a humorom. Často to bol humor čierny, tým si bol známy. Napríklad, o mne si tvrdil, že som bol pôvodne brunet a keďže sme v byte mali vlhko, rodičom som ohrdzavel. Keď som mal v 30-ke infarkt miokardu, nahovoril si Stana Dančiaka a išli ste ma pozrieť do nemocnice, v čiernom. Obleky, kravaty a biela košeľa. Na moju otázku, prečo ste v čiernom, si mi povedal: "Nikdy nevieš, Karči." Hneď som sa cítil lepšie. Dovoľ mi, aby som ti v mene Divadla Nová scéna, v mene všetkých zamestnancov divadla a v mene žijúcich bývalých kolegov poďakoval za všetko, čo si pre dobré meno Novej scény a pre dobro ľudí v divadle urobil. Česť tvojej pamiatke," aspoň na chvíľu rozosmial touto historkou Čálik smútočných hostí.

Smútočnú reč predniesol herec Karol Čálik. Zdroj: Emil Vaško

Následne pustili z reproduktora aj synovu nahrávku. „Keď som bol malý, hovoril si mi, že nesmrteľnosť je v tom, čo človek zanechá po sebe na tomto svete počas svojho života. Musím povedať, že všetci až teraz presne vieme, čo všetko teba robí nesmrteľným. Tvojím najväčším úspechom sme však my, tvoja rodina, ktorá bola vždy tvoja najväčšia priorita. My s Radom ti, tatko, sľubujeme, že tvoj odkaz budeme rozvíjať tak, aby si bol na nás hrdý, keď nás budeš sledovať a pomáhať nám všetkým. Nikdy na teba nezabudneme," prihovoril sa Ľubomír otcovi do neba. Po ňom zaznel už iba posledný potlesk pre herca.

Pohreb Ľuba Romana (†77) v bratislavskom krematóriu. V prvej rade sedia hercovi synovia Ľubomír a Radomír. Zdroj: Emil Vaško

,,Posledné prianie nemal. Absolútne nečakal, že zomrie. Bol to neuveriteľný človek. Veľmi mu záležalo na tom, aby mali doma veľký stôl, aby všetci mohli sedieť spolu pri stole,” povedal nám po pohrebe syn Ľubomír.

