Ako povedal aj kňaz počas smútočného príhovoru, láska medzi Josefom Abrhámom († 82) a jeho manželkou Libuškou Šafránkovou († 68) bola taká silná, že herec sa za ňou do neba pobral ani nie rok po jej smrti. Spoločne prežili 46 rokov a odchod jeho milovanej Popelky z neho vysal posledné zbytky síl. Umelec zomrel 16. mája, no pohreb sa konal až 6. júna. Kolegyňa z kultovej Nemocnice priznala, prečo.

Keď Josef Abrhám zomrel, všetci očakávali, že rodina ho pochová k manželke Libuške Šafránková, ktorej miesto večného odpočinku je v rodinnej hrobke v Šlapaniciach. Jeho sestra Boca Abrhámová však prezradila, že posledné želanie Josefa bolo iné.

Herečka Eliška Balzerová na pohrebe Josefa Abrháma († 82). Zdroj: Emil Vaško

Nielen Libuška, ale aj Abrhám boli silno veriaci a svojich rodičov nadovšetko milovali. Preto sa ešte počas života dohodli, že sa dajú pochovať tam, odkiaľ pochádzali. Preto Josefa Abrháma pochovajú do rodinnej hrobky v Kunoviciach pri Uherskom Hradišti, kde odpočívajú jeho rodičia a sestra Elena. Všetci sa domnievali, že aj preto sa pohreb tak dlho odkladal. Pripraviť rodinnú hrobku istý čas trvalo a to bol dôvod, prečo sa posledná rozlúčka oneskorila. To však nebol pravý dôvod.

Počas smútočnej reči to vysvetlila herečka Eliška Balzerová. „Tento termín 6. júna nebol vybraný náhodou. Presne pred rokom ste spolu s Libuškou oslavovali deň vopred jej narodeniny. Boli ste obklopení milujúcou rodinou. Druhý deň Libuška nastúpila na plánovaný zákrok do nemocnice a už jeden druhého nemali. A dnes, 6. júna, verím, že už ste opäť spolu,” prezradila dojatá herečka a všetkým okamžite naskočili zimomriavky. Rakva s pozostatkami Josefa Abrháma bola o pol tretej naložená do pohrebného voza, ktorý o 20 minút neskôr vošiel do krematória v Strašniciach. Telo bolo spopolnené a urna bude uložená do rodinnej hrobky.

Prečítajte si tiež: