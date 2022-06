Herec Josef Abrhám († 82) si zahral v mnohých filmoch a komédiách, no do sŕdc televíznych divákov sa zapísal najmä ako nezabudnuteľná postava záletného lekára a neskôr primára ortopedického oddelenia Arnošta Blažeja z úspešného seriálu Nemocnica na okraji mesta. V pondelok tak smutná udalosť opäť spojila hlavné hviezdy tejto kultovky.

Keďže Abrhám stvárnil túto kľúčovú postavu vo všetkých častiach seriálu, pre mnohých fanúšikov zostal už navždy doktorom. Primára Blažeja stvárnil aj v pokračovaní, ktoré sa začalo nakrúcať v roku 2003. V seriáli jazdil na Honde Civic, ktorá sa v tom čase predávala len v Tuzexe. A v deň jeho pohrebu toto retro auto zaparkovali priamo pod schodmi kostola, kde sa konala omša. Všetci smútoční hostia z toho mali husiu kožu. Najviac však určite hercovi kolegovia z kultovej Nemocnice.

Herci z kultovej Nemocnice sa lúčili s Josefom Abrhámom. Zdroj: Emil Vaško

Ako prvá na rozlúčku prišla herečka Andrea Čunderlíková, seriálová sestrička Ina, ktorá s Abrhámom tvorila jeden z najkrajších párov Nemocnice. Už dlho vedela, že na tom nie je dobre, ale ticho dúfala, že sa stane zázrak. Čunderlíková len nedávno počas osláv svojej 70-ky vyslovila veľké prianie. „Ja by som Pepu ešte rada videla, ale asi to s ním nie je dobré. Chcela by som mu dodať trocha energie,“ zverila sa na začiatku mája. „Áno, je to môj sen, stretnúť sa a možno ani nič nehovoriť… Iba sa vidieť a vedieť o sebe,“ povedala pre český denník Aha! Žiaľ, v pondelok svojho seriálového manžela vyprevádzala na poslednej ceste.

V poslednej chvíli do kostola dobehla aj herečka Iva Janžurová, ktorá si v seriáli zahrala vrchnú sestru Martu Pěnkavovú. Zbohom svojmu kamarátovi a kolegovi prišla dať aj herečka Eliška Balzerová. Jej rola doktorky Alžbety Čeňkovej sa zapísala do televíznej histórie a herečka je za ňu dodnes vďačná. S kolegami, hoci na veľmi smutnej udalosti, sa po dlhom čase opäť videl aj herec Ladislav Frej. V Nemocnici si zahral postavu doktora Sovu mladšieho (syna Ladislava Chudíka) a do pamäte ľudí sa zapísal aj svojou nesmrteľnou hláškou „Karel pije!“

Z hercov, ktorí do seriálu pribudli až v nových častiach, sa na rozlúčke objavila herečka Bára Hrzánová, ktorá si zahrala v pokračovaní s názvom Nemocnice na kraji města po dvaceti letech a Nemocnice na kraji města - nové osudy. Stvárnila doktorku Machovcovú. Škoda, že hviezdy tohto nezabudnuteľného seriálu sa po rokoch stretli na pohrebe svojho kamaráta – milovaného primára Blažeja.

Prečítajte si tiež: