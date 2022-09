Viaceré české hviezdy ochádzali z pietnej udalosti dosť rozladene. Podľa mnohých bol totiž až príliš osobný. „Myslel som, že to bude dôstojenšie,“ skonštatoval pre český Blesk saxofonista Felix Slováček (79) s tým, že sa k tomu nechce ďalej s ohľadom na vdovca Štefana Margitu (66) vyjadrovať.

Dagmar Patrasová a Felix Slováček na rozlúčke s Hankou Zagorovou. Zdroj: blesk.cz

Prvý prešľap kňaz Jiří Veith urobil hneď na začiatku, keď povedal, že Hanka sa narodila 16. septembra, no jej dátum narodenia bol 6. septembra. „Všetci až zamrzli, keď si to kňaz poplietol. Potom tiež nebolo dosť na mieste, keď Hanku najprv označil za herečku, moderátorku a až potom za speváčku,“ opísal Blesku ďalší z účastníkov zádušnej omše.

Kňaz Jiří Veith. Zdroj: Blesk

Vo svojej reči duchovný hovoril o Zagorovej veľmi osobne, až žoviálne, ako by bola jeho veľkou kamarátkou. „Neustále opakoval, nech sa za ňu modlíme, aby nemusela byť za svoje hriechy, ktorých sa v živote dopustila, potrestaná. To bolo naozaj trápne,“ okomentoval ďalší so smútočných hostí, ktorý nechcel byť menovaný.

Prítomní ostali v šoku aj po tom, keď katolícky kňaz vytiahol tri anekdoty, z toho jednu židovskú o Kohnovi. „Ževraj ho Štefan poprosil, aby omša nebola iba samý smútok. Humor ale môže byť aj vkusný, láskavy a inteligentný. A to tieto vtipy rozhodne neboli,“ krútila neveriacky hlavou jedna z kolegýň Hanky.

Kňaz Jiří Veith prichystal pre smútočných hostí takéto letáčiky. Zdroj: Blesk

Najväčšie pohoršenie však prišlo po skončení omše. Len čo vyniesli rakvu z kostola, kňaz rozdával odchádzajúcim ľuďom letáčiky, ktoré pozývali na malé posedenie do Art Club Etalon, ktorého je predsedom. Akoby nevedel, že vdovec Štefan usporiadal kar na Žofíne! Všetkým prítomným vŕtalo hlavou, prečo zádušnú omšu za Hanu Zagorovú slúžil práve Jiří Veith a prečo v kostole sv. Tomáše na Malé Straně, kam speváčka ani nechodila. Možno ho Margitovi, ktorý mal čo robiť sám so sebou, niekto odporučil a on nemal námietky. A aby toho nebolo málo, v pozvánke, ktorú rozdával kňaz, bol hneď v prvom slove preklep! Z oslovenia ,,přátelé" vypadlo prvé ,,e".

Prečítajte si tiež: