Marek Fašiang vyfasoval v Oteckoch postavu veterinára Tomáša, ktorý sa do Bratislavy prisťahoval z Popradu po tom, čo mu umrela manželka. Na dcérku Julku ostal sám a pomáhala mu jedine uštipačná svokra, ktorú hrá skvelá Eva Pavlíková. Ako sexi vdovec priťahoval takmer každú mamičku, no jeho srdce si získala učiteľka v škôlke Linda (Mária Bartalos). Herečka však otehotnela a zo seriálu odišla. Veterinár však dlho sám neostal. Keď ho seriálová Linda opustila, z trucu sa dal dokopy s Maťou (Sarah Arató) – majiteľkou útulku zvierat. Ale z jeho strany tam láska nebola a románik stroskotal po jednej divokej noci.

Marek Fašiang a Mária Bartalos v čase, keď spolu natáčali Oteckov a tvorili seriálový párik. Zdroj: Foto: TV Markíza

Do deja však vstúpila nová učiteľka Alica, ktorá vyfasovala prváčikov na základnej škole. A nikoho zrejme neprekvapilo, že sa zaplietla práve so single oteckom Fašiangom, s ktorým zažila vášnivý sex. Opakoval sa však rovnaký scenár ako pri Bartalos. Anna Jakab Ráková otehotnela a jej postava sa musela z deja porúčať. A tak sa skončil aj ich románik. Marek sa však onedlho zahľadel do čašníčky v pizzerii Lenka (Mária Schumerová). S Tomášom prežila búrlivý vzťah. Ich vášeň dokonca ich vohnala do fontány. Ale ako rýchlo sa tento vzťah začal, tak rýchlo sa aj skončil.

Marek Fašiang, Laura Gavaldová a Anna Jakab Rakovská. Zdroj: tv markíza

Veterinár Tomáš zakrátko skočil do náručia bláznivej Sisy (Dominika Kavaschová). Tú síce najskôr nevedel vystáť, no zblížil ich výlet s deťmi. Tomuto vzťahu dokonca drukovala aj Tomášova svokra Marika, ktorá sa z nej snažila urobiť dámu a dávala jej kurzy z etikety. Keď Dominika otehotnela, Sisa sa opäť oddala dobrodružstvu a odišla spievať na loď. Do deja však vstúpila nová rodinka. Herečka Alžbeta Bartošová a herec Braňo Mosný. A keďže seriáloví Bartošovci mali krízu v manželstve, udialo sa čo? Postava Gréty si začala tajný románik s Tomášom. Jej seriálový manžel Noro však tiež nie je žiadne neviniatko. Od začiatku, ako sa v deji objavil, manželku podvádzal. No ale keďže vydatá Gréta najprv Fašianga odmietla, bleskovo ju vymenil za Radku (Jana Labajová), ktorá trénovala Julku v jazde na koňoch. Dlhé trvanie to však, ako inak, nemalo. Najnovšie sa scenár posunul takým krokom, že Fašiang a Bartošová sa k sebe vrátili, prestali sa skrývať a naplno sa oddávajú svojej láske.

A to už niektorí fanúšikovia tohto rodinného seriálu nevedia predýchať. „Ten Tomáš tam už naozaj každú pretiahol!” reagovala diváčka Veronika. „Zo začiatku to bolo úplne super, pozerali sme to so synom, no potom mi to už neprišlo vhodné pre deti. Pomaly každý s každým tam niečo mal," pridala sa Gabriela. „Čo nová séria, to ďalšia žena. Toto je teda rodinný seriál pre rodičov a deti,” pohoršovala sa Niki. ,,Deťom sa neustále prezentuje nevera. Myslím si, že to naozaj nie je vhodné,” ozývali sa ďalší. Je otázne, ako dlho to Tomášovi vydrží tentoraz. Zrejme iba do chvíle, kým sa v deji neobjaví ďalšia kráska. A čo je čerešnička na torte? O seriálovej Gréte vyšlo najavo, že svojho manžela podvádzala ešte skôr, ako začal on ju. Niečo také sa skutočne nevidí ani v tureckých telenovelách. A čo na to Markíza? ,,V rámci aktuálneho deja v seriáli Oteckovia sa vzťah Tomáša a Gréty vyvíja do spoločného partnerstva. Ako bude ich vzťah v deji pokračovať, uvidia diváci v ďalších častiach seriálu.”

