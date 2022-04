Šieste kolo tanečnej šou si v nedeľu opäť vychutnalo množstvo známych ľudí. Tentoraz sa medzi nimi objavila aj herečka z markizáckych Sestričiek Elena Podzámska. Tá v minulosti v šou účinkovala a vďaka súťaži spoznala aj svojho životného partnera, tanečníka Mateja Chrena. S ním vtedy v Let´s Dance tancovala. Dvojica sa napokon rozišla a jej ex má už dlhšie novú rodinu.



Herečka Elena Podzámska a jej nová farba na vlasoch. Čo na ňu hovoríte? Zdroj: Instagram ondrejgrnaofficial

Podzámskej v spomínaný večer v hľadisku šou robil spoločnosť dlhoročný kamarát, herec Marcel Nemec. Viacerí, ktorí majú Eňu medzi priateľmi na Facebooku, sa však na ňu iba s údivom pozerali. Keď sa totiž na Markíze šou začala, herečka sa verejne pohoršovala na sociálnej sieti. A servítku si pred ústa rozhodne nedávala! Nepáčilo sa jej, že Markíza v čase vojny na Ukrajine vysiela zábavnú šou Let's Dance. „Treba sa ‚baviť‘, ‚tancovať‘ a bez úvodzoviek zarábať… keď je vojna a ľudia na Ukrajine zomierajú. Nech žije Let's Dance,“ napísala Podzámska na svojom profile na Facebooku a okorenila ešte aj to tromi vracajúcimi smajlíkmi.



Jeden z priateľov sa ju snažil najprv uzemniť. „Eni, práve v tomto čase treba trochu aj vypustiť paru. Myslieť na niečo iné, lebo by nás šľak trafil,“ reagoval. „Chápem, ale naozaj sa to dnes nehodí,“ odpísala mu Eňa. Pridala sa Soňa, ktorá jej napísala, že k sebe zobrala ženu z Ukrajiny a že tanec jej urobil aspoň malú radosť. Herečka jej hneď odpísala – napriek tomu, že nedávno jej práve Markíza dala prácu v seriáli Sestričky – „Sonička, si mimo Markíza reality“.



Nato sa pridala ďalšia, istá Eva, ktorá spomenula, že mimo reality je aj markizácka šou Survivor. A u Ene nezostala bez povšimnutia ani táto reakcia. „Evi, celé zle, čo ti poviem,“ odpísala jej, čím kritizovala ďalší projekt zo Záhorskej Bystrice. Napriek verejnému kritizovaniu Markízy Eňa zrejme stratila všetky zábrany a uplynulú nedeľu nadšene tlieskala súťažiacim Let’s Dance v hľadisku – aj keď pôvodne šou vo veľkom kritizovala.



Nás zaujímalo, prečo ju televízia vôbec pozvala na prenos. „Pani Podzámska prišla ako sprievod pozvaného herca Marcela Nemca,“ vysvetlil nám PR Markízy Tadeáš Kurka. A čo na to samotná Podzámska? „Nekritizovala som Markízu, ale realitu, že hrozí 3. svetová vojna. Ľudia zomierajú a na istej stanici sa šaškuje, tancuje za nemalé peniaze, to je prvá vec a za tým si stojím a myslím si, že to je neadekvátne v tomto období toto robiť,“ prezradila nám Podzámska. Ako dodala: „Áno, bola som na 6. kole, lebo som robila garde môjmu kolegovi Marcelovi Nemcovi, ktorý ma o to požiadal. Možno už nebudem mať nikdy šancu s ním niekam ísť.” Eňa narážala na to, že jej kamarát bojuje s rakovinou.



