Herečka Nela Pocisková (31), ktorá aktuálne hviezdi v jojkárskom seriáli Nemocnica, si s partnerom Filipom Tůmom (44) pred dvoma rokmi kúpili veľký dom v lukratívnej časti Bratislavy. Do vychýrenej štvrte, v ktorej býva mnoho známych ľudí, sa však rodinka stále nepresťahovala. Brzdí ich jedná zásadná vec.

Dlhoroční partneri Nela s Filipom, ktorí bývajú v dome v Ivanke pri Dunaji, už dlhší čas pokukovali po niečom väčšom a na inej adrese. Preto sa rozhodli kúpiť obrovský starší dom priamo pod hradným kopcom. Cena podobnej nehnuteľnosti sa v tejto lukratívnej časti podľa realitného makléra pohybuje v rozmedzí 600 – až 900-tisíc eur. Ide o starší dom, ktorý si vyžaduje veľké rekonštrukčné práce, a teda aj ďalšie financie.

Nela Pocisková Zdroj: Laura Witteková

„Dom sme hľadali tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl,“ prezradila vtedy Pocisková. Spomínaná lokalita je naozaj vychýrená a najbližšie to budú mať k Filipovým rodičom, ktorí bývajú tesne vedľa. Neďaleko má dom syn bývalého prezidenta Gašparoviča Ivan a nachádza sa tam aj nehnuteľnosť herečky Sone Valentovej. Poschodový dom v Hradnom údolí v lukratívnej časti mesta má exkluzívny výhľad na Dunaj.

Štvorčlenná rodina si však tak skoro kufre baliť nebude. Ich budúce hniezdočko lásky totiž stále zíva prázdnotou. Brzdí ich totiž zásadná vec. „Rekonštrukčné práce nevyzerajú dobre. Skoro dva roky čakáme na búracie povolenie, preto tam nemáme čo robiť. Stále čakáme. Je to Staré Mesto a zisťujeme, že sa tam takto čaká. Tak čakáme aj my, čakáme a nevieme, dokedy budeme čakať,” vysvetlila nám sklamaná Pocisková. Herečkino sťahovanie je teda poriadne v nedohľadne, rovnako ako ich svadba, ktorú posúvajú už dva roky a dostali sa už do takého štádia, ako sa nám Nela priznala, že už ani neriešia, či vôbec bude…



