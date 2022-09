Ťažký životný osud a problémy s alkoholom. Peter mal kedysi úplne iný život – rodinu, prosperujúcu firmu a krásny dom. Pre zlé podnikateľské rozhodnutia spadol na dno a na situáciu začal zabúdať chľastom. Po ťažkom rozchode ostal bývať v stane na záhrade priateľky. „Sú to tri roky, čo som odišiel z domu a skončil, ako som skončil. Teraz prežívam,“ ozrejmil v kuchárskej šou. „Spávam v tomto stane,“ ukázal príbytok a súťažiaci zostali v šoku.

„Varíme u mojej priateľky, je to na Pereši, neďaleko môjho bydliska, kde som voľakedy býval,“ vysvetlil Antal, ktorý chcel v roku 2018 dokonca kandidovať na primátora Košíc. Napokon však ako nezávislý kandidát nebol zaregistrovaný. Ešte pred samotným varením ukázal aj priateľkinu záhradu, kde si pochvaľoval ovocné stromy. „Za každým ovocným stromom vidím pálenku. Všetko sa dá degustovať, všetko sa dá vypáliť. Hrušky – hruškovica, tú mám rád. Ovocie mám rád, ale nie čerstvé, vypálené,“ opisoval pred kamerami, čím priznal, že holduje alkoholu.

Ostatní mu chceli podať pomocnú ruku. „Neskúšal si prestať s pitím a začať nový život?“ opýtali sa ho na rovinu, no on to prešiel mlčaním. „Takýto človek si neprizná, že je alkoholik,“ zamýšľali sa ďalej. Za jedlo si následne vyslúžil obrovskú kritiku. Fazuľová polievka bola bez chuti, takmer bez fazule, z ktorej im bolo na vracanie. Jedna zo súperiek potom tak ofrflala dezert, že ho vyhodila z taniera na trávnik. „Hoď to aj po mne, v pohode, ja to beriem,“ povedal jej Peter.

Keď to diváci všetko videli, nestačili sa čudovať. „Načo dávajú alkoholika do telky, ešte to aj propagujú?“ reagovalo viacero ľudí. Reakcie sa kopili a kopili. „Nemalo by sa to volať Bez servítky, ale po novom Bez psychiatra ani na krok. O varení to už veľmi nie je,“ napísal divák Rišiak. „Pána je škoda, mal by ho niekto podporiť a dotiahnuť na liečenie. Sám to nedá. Ale fandím mu. Možno to jeho rodina pozerá a o niečo sa pokúsi,“ napísala diváčka Eva. Prečo sa JOJ-ka vôbec rozhodla zaradiť takého „čudáka“, ktorý očividne potrebuje liečenie, do tejto šou?

„Peter Antal sa rozhodol sám prihlásiť do tejto relácie. Na kastingu nám poslal video z kuchyne v rodinnom dome, takže sme nemali dôvod o ňom pochybovať,“ povedala nám hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová. Ako sa nám však podarilo zistiť, zákulisie šou bolo poriadne dramatické.

„Štáb Bez servítky prišiel na východné Slovensko, účinkujúci Peter Antal na poslednú chvíľu zmenil miesto nakrúcania a varenia a tvrdil, že nakoniec bude variť v byte u svojej sestry. V stredu, keď mal Peter variť, sme prišli do bytu, avšak zrazu sa tam objavil majiteľ bytu, ktorý Petrovi oznámil, že si nepraje, aby sa tam nakrúcalo, keďže o pár dní sa im v byte končí prenájom. Na poslednú chvíľu nás zaviedol do domu v Košiciach na Pereši, kde nám však oznámil, že môže variť len v pivnici v kuchyni – a tam sme sa dozvedeli, že Peter prespáva v stane na záhrade,“ dozvedeli sme sa zo zdroja z okolia štábu.



