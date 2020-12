Brunetka sa ešte v októbri vybrala z Ukrajiny, kde absolvovala prerábku tváre za 33-tisíc eur, súkromným lietadlom do luxusného rezortu v Turecku a odtiaľ si to namierila do Miami. A po ceste naspäť zažila stresujúce chvíle. Plačková sa konečne po dvoch mesiacoch užívania si s kamarátmi v teple, vrátila domov na Slovensko. Spoločnosť jej okrem manžela Reného robila aj exfarmárka Karin Dvořáková so snúbencom a ďalší kamaráti. Partička si užívala luxus, more, slnko, kopu jedla, pitia i nákupy, ktoré tak Zuza obľubuje. No nastal čas návratu domov a niekdajšia hviezdička Hotela paradise sa dostala do konfliktu.

"Hneď hádka s letuškou, že si mám dať jednorázové ich hnusné rúško. Odmietla som ho a ona mi povedala, že keď si ho nedám, tak neodletíme. Tak som jej povedala, že keď dostanem koronu, bude sa o mňa starať a dala som si ten ich tenký hnusný hnoj na svoje krásne bezpečné rúško," zverila sa vo štvrtok podvečer Plačková na Instagrame, kde mimochodom počas celej dvojmesačnej dovolenky zásobovala fanúšikov množstvom videami.