Plačková je aktuálne opäť na dovolenke, keď si užíva slnečné Grécko. A práve tam dala možnosť fanúšikom, aby sa jej cez Instagram pýtali na všetko, čo ich zaujíma. Na otázku o dieťati reagovala poriadne odvážne. „Keď niekto bude chcieť moje dieťa na niečo do reklamy, bude to v desaťtisícoch eur, lebo to bude dieťa kráľovnej,“odpovedala Plačková, ktorá už teraz vie, že ho bude chcieť speňažiť, ako to robia svetové hollywoodske hviezdy. Nuž, proti gustu žiaden dišputát...

Zuzana Plačková Zdroj: Instagram rene.rendy