Zuzana Plačková to má doslova už za pár. Influencerka a podnikateľka má doma už všetko pripravené pre malé bábätko. V stredu jej doručili dve malé postieľky známej značky, ktoré sú populárne medzi celebritnými mamičkami. Zuzana opäť musí byť niečo „extra”, keďže jej malý synček Dion bude zaspávať doslova v zlatej perinke.

„Takže, nemám slov. Toto je dokonalé! Fakt! Aj v modrej farbe máme postieľku. No, hotová som, wau! Je to nádherné a dokonalé, nemám naozaj slov, ďakujeme, Kati. To sú také tie momenty, keď sa vám chce strašne plakať a potláčate to. Tak to mám ja teraz, keď sa na tú postieľku pozerám, som naozaj hotová, je to niečo neskutočné,” zverila sa Plačková vo videu, v ktorom ukázala nové dve postieľky pre jej syna Diona. Jedna je ladená do modro-bielej kombinácie a druhá vám doslova vypáli zrak. Je totiž zlatej farby. To sa bude Dionovi spinkať...

Zuzana Plačková čoskoro porodí. Zdroj: Instagram queen.plackova