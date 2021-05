Plačková nie je žiadne neviniatko. Na svojom konte má pózovanie pre pánsky magazín a kedysi bola aj na kastingu do porna, kde na bielom koženom gauči predviedla naolejované nahé krivky v plnej svojej paráde. A síce je na ozdravnom pobyte na Srí Lanke, kde mesiac chudne a drží špeciálnu diétu aj s jednou kamarátkou, krivky ukazuje tak či tak. A najnovšie zhodila veškerý mejkap, nedávno aj umelé mihalnice a dokonca aj predĺžené vlasy. A vrchný diel plaviek tiež nepotrebuje.

Zuzana Plačková Zdroj: Instagram.com/queen.plackova

"Dnes mi prišla správa, že prečo si tak vo všetkom verím. Je to jasné predsa! Keby som neverila v samu seba a v svoje schopnosti zvládať život a situácie podľa seba, ako by som mohla veriť niekomu inému? Nikdy nemôžeš o sebe pochybovať, musíš si proste vždy veriť, že to, čo si zaumieniš, aj zvládneš! Nikdy o sebe nezačni pochybovať," zverila sa cez víkend Plačková na svojom Instagrame a pridala fotku z pláže. Na nej pózuje bez vrchného dielu plaviek, pričom rukami si drží holé prsia. Na ďalšej otrčila do objektívu svoje zadné "polky" v tangách. Miestni z nej veru musia byť poriadne paf...