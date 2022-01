Ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. Keď Zuzana a René odomkli dvere na ich dome v Miloslavove, čakalo na nich veľké prekvapenie. Plačkovej manžel mal totiž 33 rokov a firma, ktorú využívajú na upratovanie, mu pripravila obrovskú hostinu a tortu s jeho podobizňou. ,,Takže my sme po mesiaci doma a kukajte, čo nám nachystali. Dnes má René 33 rokov. Kokooos, topka! A segedín! Chlapci, vy ste extrém. Mňam!" rozplývala sa Zuzana, ktorá si konečne pochutnala na segedíne bez mäsa. Ďalšie, omnoho väčšie prekvapenie, na oslávenca však ešte len čakalo.

Zuazna a René si kúpili malé rozkošné prasiatko. Po novom k nemu pribudla už aj sliepka Irenka. Zdroj: Instagram queen.plackova

Všetci sa v pondelok večer stretli v Plačkovej kaviarni, kde René dostal ďalšiu mega tortu a darček, aký rozhodne nečakal. V krabici našiel živú sliepku! ,,Keď sa budeš o to dobre starať, tak ti znesie zlaté vajíčka!" zaželala mu mama modelky Dominiky Ngo Ducovej. ,,Tak my nielen prasa, ale už aj sliepku budeme mať doma," rehotala sa Zuzana, ktorá neskôr fanúšikom priznala, čo s ,,Irenkou", ako ju nazvali, hodlajú robiť. ,,No a sliepočku si samozrejme nechávame. Dnes ju ešte nechám v krabici, ale keď máte nápad, kde jej kúpim nejaký malý chlievik alebo niečo také, kurín, tak veľmi rada do urobím, nech má bidielko," ozrejmila ich plány s ich novým členom domácnosti. Ich prasiatko Tinky sa určite novej kamoške veľmi potešil.

