Plačková pred pár dňami priznala, že je tehotná a najnovšie sa chváli novým psíkom. Doma tak už majú hotový zverinec. „Mám toľko lásky okolo seba, že tomu nemôžem ani uveriť! Skutočne mám Valentína každý deň. Milujúci manžel, vysnívané bábätko v brušku, naše prasiatko Tinky a teraz už máme aj toho najkrajšieho psíka Diora,” pochválila sa Plačková na Instagrame a zverejnila aj fotku.

Na nej pózuje s novým psom, ako spolu ležia na gauči. Ide o štvornohého miláčika, nemeckého trpasličieho špica (pomeranian), ktorého má i speváčka Dara Rolins. Ten stojí s papiermi cca 3-tisíc eur. Zuzanu, ktorá žije v prepychovom luxuse, však „obviňujú” fanúšikovia, že ho kúpila bez papierov a nie je z chovnej stanice a Plačková tak zrejme podporila množiarne.

„Fejkovú kabelku si nekúpiš, ale orecha áno?” vyčítajú jej ľudia. „Nech si kúpi, čo chce, ale pri jej prezentácii a pomoci útulkom atď., by mala aspoň ľudí navádzať na to, že by nemali podporovať množiarne, lebo potom to, čo kupuje do útulku, v podstate robí zbytočne, keď sami podporujú množiarne. Ak to tak nie je, nech sa normálne vyjadrí a povie, či je šteňa s papiermi,” napísala jej verejne anonymná fanúšička, do ktorej sa následne pustili ďalší ľudia a strhlo sa tak slovné doťahovanie pod Zuzinou fotkou s jej psom.

„Kebyže je z chovnej stanice, určite by sa pochválila, to všetci dobre vieme, keďže sa chválila aj s majiteľom „mini” prasaťa,” pokračoval fanúšik, ktorý rozprúdil naozaj vášnivú debatu. Plačková sa však do nej nezapojila a pravdu nenapísala.

