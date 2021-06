Kniha obsahuje totiž zhruba 700 strán a 1800 fotografií. V Česku bude k dispozícii od 14. júla, u nás o 6 dní neskôr. Český Blesk už priniesol aj malú ochutnávku. Momenty, keď sa dozvedel, že sa stal otcom. Matkou jeho najstaršej dcéry Dominiky (49) je bývalá tanečnica Antonie Zacpalová (80), s ktorou sa spoznal počas nakrúcania piesne Lady Carneval. „Jej záujmu sa nedalo odolať. Pripadal by som si ako hlupák, keby som jej záujem ignoroval,” priznal spevák, ktorý ju odviezol domov. Rovno do postele... „Nad ránom som opúšťal jej byt s tým, že si niekedy zavoláme,” dodal. Stretli sa aj po dvoch rokoch. Vášnivý večer však tentokrát strávili v spevákovej vile. Tonka mu však pár mesiacov nato zavolala, že kedy sa príde pozrieť na svoju dcéru. „Čo prosím? Na akú dcéru?” pýtal sa šokovane. „Vnímal som to trošku ako podraz. Ľahostajnosť. Či z lásky alebo vypočítavosti...” priznal Karel.

Karel Gott vo svojom najslávnejšom filme Hvězda padá vzhuru. Bol to obrovský fešák, niet divu, že mu žiadna neodolala. Zdroj: archiv

V spomienkach maestro zalovil aj ohľadom stretnutia s Ivetou Kolářovou (54), ktorá je matkou jeho druhej dcéry Lucie (33). Tá bola jeho skalnou fanúšičkou. Prvýkrát sa stretli po nakrúcaní v Kladně, kedy ho prosila, aby ju odviezol domov. Neodmietol. A rovnako tak ani zhruba o rok a pol, keď po vystúpení v istom kultúrnom dome jeho skalná fanúšička opäť potrebovala odvoz. „Jej meno mi vypadlo z hlavy. Viac ako vzhľadom ma zaujala rozhodnosťou, s ktorou sa odvážila prebojovať ku mne do šatne, aby sa mi pripomenula,” priznal spevák.

Karel Gott na dovolenke pri mori počas toho, ako o sebe písal knihu. Zdroj: FACEBOOK

Fanúšičku pozval k sebe na Betramku. A čitateľom prezradil aj intímne detaily ich stretnutia, „Dal sme si dobre víno, prežili bez rozpakov vášnivý večer a potom som jej zavolal taxík. Jednoducho obojstranné slobodné stretnutie na jeden večer, pričom z mojej strany nenastal dôvod sa znovu stretávať,” uviedol Gott. Zhruba sedem mesiacov nato sa mu Iveta ozvala s tým, že s ním potrebuje hovoriť. Keď mu oznámila, že sa im za dva mesiace narodí dcérka, takmer odpadol. „Nemohol som prehryznúť, že som bol zase oklamaný. O to viac, že k Ivete som necítil vôbec nič. Vyrovnával som sa s tým oveľa horšie než v prípade Toničky,” priznal spevák, ktorý sa na svoju druhú dcéru bol pozrieť krátko po narodení. Podobu však príliš nevidel a dokonca pochyboval o tom, či je skutočne jej otcom. Ako rástla, začal badať, že sú si v tvári podobní.