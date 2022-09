Keby sa narodil v Amerike, v Hollywoode by bol veľkou hviezdou! To tvrdili kolegovia i odborníci o hercovi, spevákovi, zabávačovi a moderátorovi Ivanovi Krajíčkovi (†57). K jeho najbližším patril herec Oldo Hlaváček. Prezradil, že s Ivanom ťažko udržal krok - nielen na javisku, ale aj pri poháriku.

Ivan Krajíček, rodák zo Žiliny, bol multitalent. Fanúšikov si získal ako spevák, herec, zabávač, režisér a scenárista. Stabilnú dvojicu vytvoril s kolegom Oldom Hlaváčkom. Začínali spolu v rozhlase, neskôr sa im podarilo preraziť v televízii a nakoniec sa bez nich nezaobišiel takmer žiadny galavečer či Silvester.

Dopyt bol obrovský, ak by chceli a stíhali, mohli odohrať tri vystúpenia denne. Práve počas spoločných nocí strávených v hoteli odhalil Krajíček svoju skrytú neresť. „Ivan bol ako môj brat, no bol to pokušiteľ. Niekedy bol pre mňa nebezpečný,“ zaspomínal si Oldo Hlaváček.

Hlaváček s Krajíčkom nevládal držať krok. Čo sa dialo? Čítajte ďalej!