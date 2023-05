Otto Weiter (67) v piatok poriadne prekvapil. Spevák sa piatykrát oženil! Urobil tak necelé tri roky po tragickej smrti manželky Andrey Fischer († 47). Jeho vyvolenou sa stala kolegyňa z brandže - Petra Maxin (43). Ako to vyzeralo na ich veselke?

Dvojica, ktorá tvorí pár už takmer dva roky, sa rozhodla svoj vzťah posunúť ďalej. Petra a Otto si v piatok povedali svoje Áno v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Po turbulentnom období má tak spevák konečne dôvod na radosť.

Nevesta zažiarila v priesvitných čipkovaných šatách s rozparkom. Ženích zvolil biely oblek a nový look - tmavšie vlasy, pravdepodobne preto, aby prekryl šediny. Mladomanželia po obrade sadli do koča, ktorý ich priviezol na miesto, kde sa konala svadobná hostina. Na tú bolo pozvaných okrem rodiny aj zopár ich kamarátov, medzi ktorými nechýbal spevák Paľo Drapák s manželkou Janette, blízka kamarátka a exfarmárka Božena Candráková, kardiochirurg Viliam Fischer či speváčka Lera. O program sa postaral aj spomínaný lekár Fischer, ktorý je známy tým, že vie aj dobre spievať. Mnohí to však o ňom netušia.

"Kto by to povedal, že profesor Viliam Fischer je tak zábavný a skvelý muž," nešetrila chválou na jeho adresu exfarmárka Božena Candráková, ktorá sa na Instagrame pochválila videom, ako spieva. O zábavu teda rozhodne núdza nebola. Hostia sa bavili do neskorých nočných hodín.