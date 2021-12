Šimkovičová spolu s Petrom Kotlárom moderuje v TV Slovan spravodajsko-informačný blok. Atmosféra je však úplne iná ako v ostatných televíziách. Môžu povedať kadečo, bez cenzúry a niekedy si nedávajú servítku pred ústa. Kritizujú nosenie rúšok a v najnovšej časti rozoberali povinné očkovanie detí. Hosťom bol Štefan Harabin, ktorý sa miestami poriadne rozohnil.

„Niekedy som bol totálny odporca trestu smrti. Ale teraz po arogantných a vražedných vyhlásení aj Lengvarského (minister zdravotníctva, pozn. red.) a spol., že chcú očkovať malé deti, sa prikláňam k tomu, aby sa zaviedol trest smrti,” šokoval bývalý minister spravodlivosti Harabin. A toto i oveľa viac odznelo v relácii venovanej návrhu povinného očkovania detí. Moderátorka akoby ticho súhlasila.

Šimkovičová je už dlho známa špecifickými názormi. Pred necelými dvoma rokmi sa verejne vyjadrila k ľuďom s opačným orientovaním. To vytočilo homosexuála Jakuba Petraníka, ktorý jej to nedaroval. Ten sa teraz pustil do jej kontroverznej relácie a poriadne jej opäť naložil. „Mne je tej Šimkovičovej vlastne ľúto. Obracia sa, ako môže. Chápem to…Ale ja, kebyže mám toto robiť, radšej si vypýtam peniažky od mamky a ocka,” nešetril slovami Petraník.

